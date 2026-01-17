Ocho heridos y 14 manifestantes detenidos en una protesta ante la Embajada de Irán en Londres

Un individuo trepó hasta el tejado de la Embajada de Irán en Londres y quitó una bandera nacional durante una protesta nocturna, acto que condujo a su arresto por delitos de daños criminales, invasión de propiedad diplomática y agresión a la Policía, según informó la Policía Metropolitana de Londres. Este suceso formó parte de una serie de altercados ocurridos el pasado viernes por la noche, que dejaron un saldo de ocho heridos y 14 personas detenidas frente a la sede diplomática iraní, tal como reportó el medio.

La intervención policial se inició tras la convocatoria de una manifestación relacionada con la crisis interna que afecta a la república islámica desde hace casi dos semanas, como detalló la Policía y los servicios de Emergencia británicos a través de un comunicado oficial en redes sociales. Conforme a lo informado por la Policía Metropolitana, los altercados incluyeron daños a la propiedad, enfrentamientos directos entre manifestantes y agentes, así como el lanzamiento de proyectiles dirigidos contra las fuerzas de seguridad, lo que llevó a la movilización de refuerzos.

Entre los ocho heridos confirmados se encuentran cuatro agentes de policía que recibieron lesiones de carácter leve. Los efectivos policiales afectados fueron tratados en el lugar por los servicios de emergencia, y hasta el momento no se detalló la condición o el tipo de lesiones que sufrieron las otras cuatro personas hospitalizadas, de acuerdo con la información brindada por las autoridades y citada por la fuente original.

Según recogió la Policía Metropolitana de Londres, la manifestación ocasionó momentos de tensión cuando varios de los participantes arrojaron objetos contundentes contra los uniformados. La intervención de refuerzos policiales permitió retomar el control del perímetro y evitar que la situación escalara a mayores disturbios, manteniéndose durante toda la noche en los alrededores de la Embajada iraní.

Entre los detenidos, uno fue arrestado tras acceder al tejado de la sede diplomática y retirar la bandera, lo que las autoridades calificaron como una violación a la protección diplomática y al normal funcionamiento de las relaciones internacionales. Los cargos presentados contra esta persona incluyeron la invasión de propiedad diplomática, daños criminales y agresión a los funcionarios policiales, según publicó la Policía Metropolitana, citada por diversos medios británicos.

El contexto de la protesta, como detalló el comunicado policial, está vinculado a las protestas y disturbios que han tenido lugar en Irán en las últimas dos semanas, situación que ha motivado la realización de manifestaciones de solidaridad y denuncia en distintas capitales europeas, incluida Londres. Las fuerzas de seguridad enfatizaron en la comunicación oficial la prioridad de resguardar la integridad de las delegaciones diplomáticas y mantener el orden público ante manifestaciones que puedan derivar en hechos violentos.

El operativo de la Policía Metropolitana incluyó la custodia reforzada de la Embajada durante la noche y la mañana posterior, con el objetivo de prevenir nuevos actos de confrontación o ataques contra la propiedad diplomática. Adicionalmente, en el comunicado difundido en redes sociales, las autoridades indicaron que la investigación sobre los hechos continúa, y que se revisarán pruebas y testimonios para determinar posibles nuevos cargos o responsabilidades entre los participantes detenidos.

El recuento de los incidentes fue acompañado de mensajes de las autoridades locales reiterando la obligación de las fuerzas de seguridad de responder a agresiones y proteger tanto a los ciudadanos reunidos como al personal diplomático, con base en la normativa internacional sobre la inviolabilidad de las misiones extranjeras y la soberanía nacional, informó la Policía Metropolitana.

La Embajada de Irán en Londres no emitió comentarios sobre el incidente en el momento de la publicación, mientras que la policía a cargo del operativo sostuvo que todos los implicados serán puestos a disposición judicial conforme al grado de participación y los delitos atribuidos, según consignó el medio británico y la Policía Metropolitana.