Líderes africanos mediadores en el conflicto de RDC buscan complementar esfuerzos de paz

Nairobi, 17 ene (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros (jefe de Gobierno) de Togo, Faure Gnassingbé, mediador de la Unión Africana (UA) para el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC), presidió una reunión de dos días, que concluyó hoy, de exmandatarios africanos y otros actores implicados en los esfuerzos de paz, para reforzar la "complementariedad" de los diferentes procesos en curso.

Gnassingbé señaló en la red social X que "esta reunión ha permitido reforzar la coherencia de las iniciativas de mediación, examinar la hoja de ruta global del proceso de paz, articular mejor los esfuerzos de los diferentes facilitadores e intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos en el este de la RDC".

El jefe del Gobierno togolés destacó el "espíritu de diálogo constructivo y de responsabilidad compartida" del encuentro, celebrado en la capital de Togo, Lomé.

Según Gnassingbé, "solo una solución política concertada y duradera restablecerá la paz, la seguridad y la estabilidad en beneficio de los pueblos de la región de los Grandes Lagos".

La viceministra de Asuntos Exteriores de la RDC, Noëlla Ayeganagato Nakwipone, representó a Kinsasa en la reunión y afirmó también en X: "El Gobierno congoleño reconoce y agradece los esfuerzos realizados por todos nuestros socios en favor del restablecimiento de una paz duradera en la región".

"Ante la multiplicación de iniciativas, nuestra responsabilidad colectiva es velar por la coherencia, la complementariedad y la convergencia de estos esfuerzos", destacó.

Ruanda estuvo representada por su ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Olivier Nduhungirehe.

Acudieron al encuentro los expresidentes Uhuru Kenyatta, de Kenia; Sahle-Work Zewde, de Etiopía; Olusegun Obasanjo, de Nigeria; Catherine Samba-Panza, de la República Centroafricana (RCA) y Mokgweetsi Masisi, de Botsuana.

Durante una cumbre conjunta celebrada el pasado marzo, los líderes de la Comunidad de África Oriental (EAC) y la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) -bloques regionales que agrupan a 8 y 16 países respectivamente-, nombraron a estos cinco expresidentes africanos como facilitadores del proceso de paz en el este congoleño.

Se desplazó también a Lomé el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf y representantes de la Unión Europea (UE), la ONU y de otras organizaciones regionales, así como de otros países, como el ministro de Asuntos Exteriores de Angola, Téte António.

La violencia en el este congoleño se intensificó el pasado diciembre, con la captura de la estratégica ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, por parte del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que tiene apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales.

Aunque el grupo anuncio más tarde su retirada de la urbe por petición de EE.UU., los combates continuaron.

La ocupación ocurrió después de que los presidentes de RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaron el 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, con la mediación de EE.UU. y en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE