La Policía de Ecuador revoca permiso para que el correísmo celebre su convención nacional

Quito, 16 ene (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador revocó este viernes el permiso que había dado al correísmo para celebrar este fin de semana su convención nacional, en la que se prevé que la exasambleísta Gabriela Rivadeneira sea elegida como nueva presidenta del partido Revolución Ciudadana (RC).

La resolución de la jefatura policial, publicada en algunos medios locales, se acoge a un supuesto error en la información entregada a las autoridades por parte de los organizadores.

El acto contaba incialmente con permiso para desarrollarse en el complejo deportivo Tohallí, en la ciudad costera de Manta, uno de los bastiones electorales de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado desde el exterior por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Por su parte, desde Revolución Ciudadana señalaron medios nacionales que se encuentran analizando la situación para buscar una solución pronto.

La cita busca cerrar las brechas internas acumuladas en los últimos años dentro del partido, especialmente tras las derrotas en las segundas vueltas de las tres últimas elecciones presidenciales, celebradas en 2021, 2023 y 2025.

Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional que regresó recientemente al país tras seis años asilada en México, encabeza la única lista inscrita para la convención, por lo que reemplazará a González al frente de la organización una vez que obtenga el respaldo mayoritario de la militancia. EFE