Enrique Santiago (Sumar) sugiere que retiren el Nobel de la Paz a María Corina Machado por usarlo "en beneficio propio"

El diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, considera que el Comité Noruego del Premio Nobel debería retirar el de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado por usarlo "en beneficio propio" al haberle entregado la medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El pasado jueves, durante su visita a la Casa Blanca, la política venezolana hizo entrega del galardón a Trump, que siempre lo ha ansiado, un gesto que llevó al comité que lo concede a aclarar que, aunque la medalla pueda cambiar de dueño, la titular del Nobel de la Paz siempre será Machado.

"Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", señaló el comité noruego.

En este contexto, Enrique Santiago ha recalcado que Machado "pidió la intervención militar de Estados Unidos" en Venezuela y "utilizó reiteradamente la violencia", por lo que, a su juicio, no merece ese galardón quien "nunca trabajó por la paz".

"El Premio Nobel ni se vende, ni se puede utilizar en beneficio propio. El Comité del Nobel nunca debió premiarla, ahora debería retirárselo", ha escrito en un mensaje en X, recogido por Europa Press.