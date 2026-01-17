El fútbol italiano lamenta la muerte de Commisso y guardará 1 minuto de silencio

Roma, 17 ene (EFE).- El fútbol italiano en su totalidad lamentó este sábado la muerte del italoestadounidense Rocco Benito Commisso, presidente del Fiorentina fallecido a los 76 años tras "un largo período de tratamiento".

La muerte de Commisso sobrecogió al fútbol italiano, que en señal de respeto guardará un minuto de silencio antes de cada partido del fin de semana, incluido el de un Fiorentina que como homenaje y por decisión de la familia saltará al terreno de juego este domingo ante el Bolonia.

"El mundo del fútbol italiano y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) lamentan el fallecimiento de Rocco Commisso. En su memoria, se guardará un minuto de silencio antes de los partidos organizados por las ligas profesionales y la División de la Serie A Femenina Profesional programados para el fin de semana", anunció la FIGC, con Grabiele Gravina, su presidente, a la cabeza.

También la Lega Serie A expresó sus condolencias: "Un hombre de extraordinaria energía y pasión, que ha sabido vincular su trayectoria empresarial y humana al mundo del fútbol con gran generosidad", comentó Ezio Simonelli, presidente de la Liga de Fútbol de la Serie A.

A esas condolencias se sumaron las de los 20 equipos de la élite italiana.

El presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, se desmarcó con un mensaje personal en su cuenta de 'X': "Con Rocco Commisso ha fallecido un hombre de gran capacidad humana y emprendedora. Mi más sentido pésame a su esposa Catherine, a sus hijos Giuseppe y Marisa, a sus hermanas Italia y Raffaelina, y a toda su familia. Esta es una gran pérdida para la Fiorentina y también para el fútbol italiano".

Commisso, nacido en Calabria (sur Italia), emigró a Estados Unidos con 12 años y llegó a la 'Fiore' hace 7 años, en 2019. Fue el encargado del proyecto de ciudad deportiva de más de 100 millones de euros, a la vanguardia en Italia, que el club estrenó en 2023 y que ahora llevará su nombre.

Durante su mandato, Fiorentina alcanzó dos finales de la Liga Conferencia (2023 y 2024), una semifinal del mismo torneo (2025) y una de la Copa Italia (2023). Ahora el equipo, después de temporadas para el recuerdo, marcha en puestos de descenso.

Además, Commisso era fundador (1995), presidente y director ejecutivo de la compañía de telecomunicaciones estadounidense Mediacom, lo que le permitió ser miembro de la prestigiosa lista Forbes 400 debido a su destacada trayectoria en la industria de la televisión por cable que abarcó casi 50 años.

En enero de 2017, Commisso adquirió una participación mayoritaria en el New York Cosmos, donde permaneció como dueño hasta julio de 2025, cuando el equipo fue adquirido por North Jersey Pro Soccer. La familia Commisso, eso sí, conserva una participación minoritaria en el club.

Roma, 17 ene (EFE).- El Fiorentina no cancelará ninguno de sus compromisos deportivos del presente fin de semana pese a al fallecimiento de su presidente, el italoestadounidense Rocco Commisso, como homenaje a su memoria.

"El Fiorentina ha decidido, de acuerdo con los deseos de la familia Commisso y para honrar la memoria de su presidente, disputar todos los partidos deportivos previstos", informó el club en un comunicado este sábado.

"Para todos los que lo conocieron, el fútbol siempre fue su mayor pasión y, por respeto a este gran amor, los equipos del Fiorentina honrarán su memoria jugando para él en todos los campos", añadió.

La 'Fiore' jugará su partido de Serie A este domingo a las 15.00 (CET) ante el Bolonia, equipo que entrena Vincenzo Italiano, exentrenador del combinado 'Viola'.

Los de Paolo Vanoli necesitan la victoria para intentar escapar de los puestos de descenso en los que se encuentran sumidos.

