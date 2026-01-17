(Crónica) El Arsenal no aprovecha el golpe del United de Carrick al Manchester City

El Aston Villa se posicionó a solo un partido de igualar a los principales contendientes de la Premier League y podría pasar a convertirse en el rival más directo del Arsenal por el liderato, desplazando al Manchester City en la clasificación. Según consignó Europa Press, este escenario surge tras una jornada donde el Arsenal no logró obtener más de un punto, mientras el Manchester City sumó su cuarta fecha sin triunfo, abriendo nuevas posibilidades en la competencia por el título inglés.

De acuerdo con Europa Press, el empate sin goles entre el Arsenal y el Nottingham Forest marcó la vigésima segunda fecha de la Premier League el sábado. El conjunto dirigido por Mikel Arteta acumuló 50 puntos, incrementando su ventaja a siete sobre el Manchester City y el Aston Villa, aunque estos últimos cuentan con un partido menos, lo que podría modificar el panorama de la lucha por el campeonato. Para el Nottingham Forest, el punto obtenido contra el líder resultó valioso, alejando en cinco puntos la zona del descenso.

El Arsenal dispuso de ocasiones para llevarse la victoria: Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres se acercaron al gol en la primera mitad, mientras que Bukayo Saka protagonizó una oportunidad clara de cabeza en el segundo tiempo. Sin embargo, la falta de acierto mermó las aspiraciones de conseguir los tres puntos, tal como detalló Europa Press. Con este empate —el segundo consecutivo para los londinenses— el equipo deja escapar una oportunidad de aumentar su ventaja tras la derrota del Manchester City, su más cercano perseguidor en la tabla hasta ahora.

En paralelo, el Manchester United inauguró el nuevo periodo al mando de Michael Carrick con una victoria sobre el Manchester City por 2-0, su primera derrota en el debut del técnico interino. Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu sentenciaron el encuentro en la segunda mitad. El portero visitante, Gianluigi Donnarumma, evitó que la diferencia fuera mayor durante buena parte del duelo, interviniendo ante Dorgu, Amad Diallo, Casemiro y el propio Mbeumo antes del desenlace, según publicó Europa Press.

Europa Press reportó que el arbitraje también generó comentarios en el derbi de Manchester. A los pocos minutos de iniciado el partido, Diogo Dalot rozó la expulsión luego de una entrada sobre Jeremy Doku, aunque el futbolista no fue sancionado con tarjeta roja, una situación que pudo haber condicionado el desarrollo del enfrentamiento. Tras este episodio, el Manchester United completó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada y se acerca ahora a los puestos de la Liga de Campeones, cuyo cuarto lugar ocupa el Liverpool.

El Liverpool, de acuerdo con lo informado por Europa Press, tampoco pasó del empate —su cuarta igualdad seguida en Premiership— después de desperdiciar un penalti a través de Dominik Szoboszlai aunque se adelantó con gol de Florian Wirtz. La reacción del Burnley llegó en la segunda mitad, con tanto de Marcus Edwards, lo que obligó al conjunto dirigido por Arne Slot a buscar el triunfo hasta el final, aunque con evidentes carencias en ataque. El Burnley, por su parte, permanece en la zona de descenso.

En el siguiente escalón de la tabla, el Chelsea recuperó la victoria bajo la conducción de su nuevo técnico, Liam Rosenior, quien debutó en la Premier con el conjunto 'blue'. El equipo de Stamford Bridge se impuso por 2-0 ante el Brentford, con goles de Joao Pedro y Cole Palmer, este último desde el punto penalti. Europa Press destacó la intensidad en este duelo de la ciudad de Londres, en el que se percibió el efecto inmediato del cambio de entrenador en el Chelsea.

La zona baja de la clasificación presentó otras novedades. El Leeds sumó tres puntos tras vencer al Fulham por 1-0, superando el recuerdo de su reciente derrota contra el Newcastle. Esta victoria permite al Leeds mantenerse a distancia de los puestos de peligro. Por su parte, el West Ham sumó una victoria determinante al derrotar al Tottenham en el tiempo añadido a través de Callum Wilson. El Tottenham, bajo el mando de Thomas Frank, atraviesa dificultades y los resultados negativos incrementan la presión sobre el técnico, como recogió Europa Press.

Los resultados de esta jornada provocan una alteración significativa en el equilibrio de las posiciones altas y bajas del campeonato inglés. El Arsenal se mantiene al frente, aunque sin margen para relajarse ante la posible reacción del Aston Villa, mientras la parte baja de la tabla añade incertidumbre sobre qué equipos lograrán permanecer en la máxima categoría al cierre de temporada.