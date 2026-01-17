Bustinduy defiende la constitucionalidad de su propuesta para prorrogar todos los contratos de alquiler

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reiterado la propuesta de su partido, Sumar, de prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen en los próximos meses, con el fin de evitar que los caseros puedan subir los alquileres más allá del IPC, asegurando que es constitucional.

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, en la que ha rechazado la propuesta del PSOE de bonificar el 100% del IRPF sobre los rendimientos del alquiler para los propietarios que no suban los precios.

La ley actual fija en cinco años el periodo mínimo de un contrato de alquiler, durante los cuales solo se puede subir la renta conforme al índice pactado, habitualmente el IPC. Por eso, más de 600.000 contratos que se firmaron en 2021, antes de la espiral alcista de los alquileres, vencerán este año y podrán subir mucho más que la inflación para equipararse a los precios de mercado actuales.

El ministro ha lamentado que estas subidas obligarán a mucha gente a abandonar sus viviendas. Para evitarlo, Sumar intenta convencer a su socio de Gobierno, el PSOE, para aprobar una ley que obligue a prorrogar automáticamente la duración de los contratos, con el único límite de subidas en el IPC (este año en torno a un 2,9%).

Sin embargo, el PSOE también ha propuesto su medida de bonificaciones a los caseros para evitar esas subidas, algo que no convence a Sumar, ya que esas subvenciones se pagan con recursos públicos y van dirigidas precisamente a los propietarios.

"El mensaje que estás mandando con esa medida es que en España por trabajar pagas impuestos, por invertir pagas impuestos, pero por recibir rentas del alquiler no pagas impuestos. Es un mensaje que yo creo que no es correcto", ha trasladado Bustinduy.

El ministro ha detallado que en torno a un 25% de la población española vive en alquiler y el 75% restante en viviendas en propiedad. De ese 75%, entre un 5% y un 10% posee más de una vivienda, que las destina al alquiler, pero que son pequeños propietarios.

"La vivienda en España, en el mercado inmobiliario, se ha convertido en un zoco de especulación donde fondos buitre y fondos internacionales de capital riesgo han invertido masivamente para obtener el mayor rendimiento, el mayor beneficio económico posible en el menor plazo posible", ha concluido al respecto.