1-2. Wilson doblega el gol de Romero y el debut de Gallagher

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- Un barullo en el minuto 93, con el gol de Callum Wilson para el West Ham, agravó la crisis del Tottenham, puso aún más en entredicho el futuro de Thomas Franck, dejó en nada el tanto del 1-1 de Cuti Romero y amargó el debut de Conor Gallagher, que salió como titular, tras su traspaso desde el Atlético de Madrid.

El equipo visitante, que ganó diez jornadas después, se adelantó primero con un afortunado remate. El disparo de Summerville rebotó decisivamente en Micky van de Ven para descolocar a Guglielmo Vicario y establecer el 0-1 al cuarto de hora.

Pero no era tanta suerte. Su insistencia, con alguna ocasión de Taty Castellanos, una clarísima, lo hizo acreedor del gol en el primer acto.

El Tottenham también tuvo sus opciones. Sin Ben Davies justo después del gol, aquejado de una lesión aparentemente en la rodilla izquierda (fue retirado en camilla e inmovilizado de esa articulación para abajo en su pierna izquierda), el equipo londinense atacó para contrarrestar el 0-1. No empató por dos paradas consecutivas de Alphonse Areola.

Luego fue Vicario quien negó el 0-2 al West Ham, incluso antes del descanso. Fue una de las paradas de la temporada, cómo se estiró el guardameta y voló para despejar un balón que parecía imposible. Su espectacular intervención alejó la pelota por la línea de fondo para sostener la mínima distancia en el resultado en Londres.

El cabezazo poderoso de Cuti Romero en el minuto 63 niveló el encuentro, dentro de la ofensiva que sostenía el Tottenham sobre la portería del West Ham, en un intercambio por momentos de oportunidades, hasta que Callum Wilson fue el más rápido en golpear un balón dividido a menos de un metro de la línea de gol, tras varios rebotes. El 1-2 final en el minuto 93.

El West Ham sigue antepenúltimo, en descenso, a cuatro puntos de la permanencia. El Tottenham aún lo mira desde arriba, a diez puntos.