Walmart remodela su cúpula ejecutiva de cara al desembarco en febrero del nuevo CEO

El consejo de administración de Walmart ha anunciado este viernes el nombramiento de nuevos líderes para el consejo ejecutivo del gigante estadounidense de la distribución minorista, incluyendo los nuevos responsables de su negocio en Estados Unidos, así como de Walmart International y Sam's Club, que asumirán el cargo a partir del próximo 1 de febrero, coincidiendo con el comienzo del mandato de John Furner como nuevo presidente y consejero delegado de la compañía.

En concreto, David Guggina, vicepresidente ejecutivo y director de comercio electrónico de Walmart U.S., se convertirá en presidente y consejero delegado de Walmart U.S., mientras que Chris Nicholas, presidente y CEO de Sam's Club U.S., sucederá a Kath McLay como presidente y consejero delegado de Walmart International.

De su lado, Latriece Watkins, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Walmart U.S., será nombrada presidenta y CEO de Sam's Club U.S. Asimismo, Seth Dallaire, vicepresidente ejecutivo y director de crecimiento de Walmart U.S., ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo y director de crecimiento de Walmart.

"Nuestra gente es nuestra mayor ventaja competitiva", ha señalado John Furner, quien fue designado el pasado mes de noviembre como próximo CEO de Walmart, cargo en el que sucederá a Doug McMillon, y que se desempeñaba hasta ahora como responsable de Walmart en EEUU. "Estos ascensos internos reflejan nuestra cultura de oportunidades y la solidez de nuestro equipo de liderazgo", añadió.

El propio Furner, de 52 años, es un veterano de Walmart, con más de 32 años de trayectoria en la empresa, donde desde 2019 se ha desempeñado como presidente y consejero delegado de Walmart EEUU, supervisando el segmento operativo más grande de la compañía y sus más de 4.600 tiendas.

"Estos cambios de liderazgo también marcan un paso clave en nuestra organización para el futuro. Incluso los mejores equipos necesitan la estructura adecuada para triunfar", ha añadido el CEO entrante de la cadena minorista.