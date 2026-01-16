Rusia derriba 106 drones ucranianos de largo alcance sobre diez regiones rusas

Moscú, 16 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas neutralizaron durante la pasada noche 106 drones ucranianos en diez regiones rusas, principalmente en las fronterizas Bélgorod y Riazán, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y aniquilaron 106 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en Telegram.

El mayor número de ataques tuvo lugar en las regiones fronterizas de Bélgorod (44) y Briansk (22).

También fueron atacadas las regiones de Rostov (11) y Voronezh (11), y la región fronteriza de Kursk (7).

Además, fueron derribados drones en las regiones de Tula, Volgogrado, la anexionada península ucraniana de Crimea, Oriol y Lípetsk.

Aunque la intensidad de los ataques ucranianos se incrementó respecto a los últimos días, que no llegaban al medio centenar de drones diarios, no se reportaron daños ni víctimas.

Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.

Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que han dejado a miles de ucranianos sin calefacción en medio del invierno, con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero.EFE