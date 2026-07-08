Trump dice que Irán busca un acuerdo, pero duda de que cumpla sus compromisos

Washington, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo, luego de que él declarara terminada la tregua entre ambas partes, aunque expresó dudas sobre la posibilidad de que Teherán respete cualquier compromiso alcanzado.

"Me llamaron hace un rato", dijo Trump durante una conversación informal mientras mostraba el nuevo avión presidencial Air Force One, en su regreso de la cumbre de OTAN hacia Washington. EFE