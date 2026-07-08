Candidato demócrata a senador Graham Platner afronta presión para renunciar tras denuncias

Nueva York, 8 jul (EFE).- El candidato demócrata de Maine al Senado de EE.UU., Graham Platner, afronta presión para renunciar a su campaña electoral tras las acusaciones de violación y violencia en su contra por parte dos mujeres con las que mantuvo relaciones hace varios años.

De acuerdo con la cadena CNN, Platner y su equipo de estrategas de campaña están tratando de gestionar una salida de la contienda por el Senado federal sin dilapidar por completo el movimiento que construyó.

Fuentes familiarizadas con el asunto indicaron a CNN que se espera que anuncie su decisión mediante un video grabado tan pronto como esta noche.

Aunque Platner negó las acusaciones, ha dicho que "reflexionaría sobre el mejor camino a seguir" en su carrera por el escaño en el Senado federal ocupa la republicana Susan Collins, quien busca la reelección.

El aspirante demócrata ha dicho que quiere estar involucrado en la elección de su sustituto, a lo que el Partido Demócrata se opone, agrega.

Platner afronta presión para renunciar a su candidatura tras las denuncias de dos mujeres, Lyndsey Fifield y Jenny Racicot.

Racicot alegó que Platner, con quien tuvo una relación informal de dos años, se presentó un día en su casa borracho y la violó, mientras que Fifield alegó que este era violento, le dejó moretones al agarrarle con fuerza el brazo y en una ocasión la encerró en una habitación.

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Fifield se mostró complacida en entrevista con CNN con las llamadas a la renuncia de Platner tras la denuncia de Racicot, aunque a su vez dijo estar preocupada porque sus acusaciones de violencia no provocaran una reacción similar por parte de los seguidores del aún candidato al Senado. EFE