MSF advierte de una ley en Grecia que "criminaliza" a los trabajadores de ONG por "salvar vidas"

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este jueves de un proyecto de ley de migración en Grecia que "criminaliza la labor humanitaria" y castiga por "salvar vidas (o) proporcionar atención médica", ya que considera la pertenencia a una ONG como agravante en los delitos relacionados con la migración y permite la suspensión y la baja del registro de ONG con apenas la incoación en un proceso penal de uno de sus miembros, según ha descrito MSF.

"La solidaridad y la ayuda humanitaria no son delitos, pero la nueva ley de migración criminaliza la labor humanitaria. Al convertir la pertenencia a una ONG en un factor agravante, expone a los trabajadores humanitarios a penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas por el simple hecho de salvar vidas, proporcionar atención médica o apoyar a las personas que solicitan asilo", ha denunciado la coordinadora general de MSF en Grecia, Sonia Balleron, en un comunicado difundido por la propia organización.

La inclusión de este agravante "viola el derecho de la UE y el Derecho Internacional", ha alegado Balleron, quien también ha señalado que "ignora las repetidas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales y se produce en un momento en el que se producen naufragios mortales y la crisis humanitaria en las fronteras de Grecia se agrava".

La coordinadora nacional de MSF ha criticado también que, según el texto, "un proceso penal contra un solo miembro de una ONG puede permitir al Ministerio de Migración eliminar a la ONG del registro oficial, incluso antes de que se dicte sentencia".

En este contexto, Médicos Sin Fronteras "pide que se elimine la pertenencia a una ONG como factor agravante y que se proteja explícitamente la labor humanitaria". "La ayuda humanitaria no es un delito, sino un derecho, y criminalizarla es una decisión política deliberada", ha destacado Balleron.

La noticia ha llegado en la misma jornada en que un tribunal de Lesbos ha declarado inocentes a los 24 trabajadores de una ONG acusados de espionaje y tráfico de personas por su labor en el rescate y ayuda a migrantes y refugiados que intentaban cruzar el Egeo entre 2016 y 2018, en el marco de la crisis migratoria.

El Mediterráneo oriental, en concreto con destino a Grecia, es una de las rutas migratorias más transitadas y en ella se repiten con cierta frecuencia rescates y desapariciones. La última instancia ocurrió el pasado sábado, cuando las autoridades turcas pudieron rescatar a 37 supervivientes de una embarcación que se dirigía justamente a Lesbos, mientras que una de las personas a bordo murió y otras siete siguen desaparecidas.

Más de 1.800 migrantes murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo solo en 2025, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desde 2014, la cifra supera los 33.300.