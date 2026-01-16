Miranda Rinjsburger da un paso al frente y apoya públicamente a Julio Iglesias

El mensaje de Miranda Rinjsburger apareció en las redes sociales poco después de que Julio Iglesias publicara un comunicado en el que rechazó de forma categórica las acusaciones de agresión sexual, vejaciones y maltrato físico y verbal formuladas por dos exempleadas domésticas ante la Audiencia Nacional, hecho ocurrido en enero. Según reportó esDiario.es, calles de apoyo y muestras públicas de respaldo se multiplicaron hacia el artista mientras continúa el proceso judicial, destacando tanto los mensajes de figuras del espectáculo como los provenientes de su entorno más cercano.

De acuerdo con esDiario.es, Iglesias eligió su cuenta de Instagram para responder públicamente, con un mensaje en el que desmiente las imputaciones: “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”. En ese mismo texto, el cantante expresa su agradecimiento a quienes le han mostrado “cariño y lealtad”; según la misma fuente, el mensaje acumuló rápidamente decenas de comentarios de apoyo.

Entre estas reacciones, la que cobró mayor relevancia fue la de Miranda Rinjsburger, esposa del artista y madre de sus cinco hijos, quien publicó: “A tu lado, siempre”. Tal como publicó esDiario.es, este gesto fue interpretado como una muestra clara del apoyo familiar y de la cohesión del matrimonio de la pareja durante la etapa más compleja vinculada al proceso judicial.

Julio Iglesias enfrenta una querella presentada el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras que colaboraron en sus residencias tanto en República Dominicana como en Bahamas durante el año 2021. Las denunciantes relataron en sus declaraciones episodios de agresión sexual, humillaciones, vejaciones y diferentes formas de maltrato mientras cumplían funciones domésticas en las mansiones del artista. Tal como detalla el medio citado, estos testimonios fueron publicados tanto por esDiario.es como por Univisión recientemente, lo que alimentó la cobertura mediática sobre el caso.

Para asumir su defensa, Julio Iglesias contrató a José Antonio Choclán, especialista en derecho penal que ha asesorado a personajes de alto perfil como Corinna Larsen, Cristiano Ronaldo y Víctor de Aldama. esDiario.es detalló que la estrategia de Iglesias incluye tanto la defensa judicial activa como la exposición pública de su postura, buscando proteger su reputación y dignidad.

El comunicado del cantante también provocó reacciones entre distintas figuras públicas y personajes reconocidos en el ámbito social y artístico. esDiario.es recogió los mensajes, entre los que figuraron el de Colate Vallejo-Nágera, quien escribió “Fuerza Julio”, y del cantante Juan Peña, quien comentó: “En momentos complejos, el respeto y la prudencia son fundamentales. Ojalá todo se aclare con serenidad”. Ambos mensajes muestran respaldo ante la situación legal y personal que atraviesa el cantante.

Ana Obregón, reconocida actriz y presentadora, sumó otra voz de apoyo. Según el mismo medio, expresó: “Veritas vos Liberabit ‘La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables’. ‘La verdad os hará libres’. Lo dice una persona que ha vivido en tu casa dos años. Que ha sido testigo del respeto con el que tratas a las miles de personas que a lo largo de tu vida han trabajado contigo. La verdad te hará libre, querido Julio”. El medio señala que Obregón, que trabajó y convivió durante dos años en el entorno del cantante, se refirió directamente a su experiencia para defender la conducta de Iglesias y resaltar su trato hacia el personal durante todo este tiempo.

La publicación tanto del testimonio de las extrabajadoras como de la respuesta pública del cantante generó una amplia repercusión en las redes sociales y medios tradicionales, según consignó esDiario.es. El caso se mantiene abierto y bajo investigación mientras diversas personalidades y allegados a Julio Iglesias continúan expresando su respaldo en lo que constituye uno de los episodios judiciales más relevantes vinculados a una figura del espectáculo en los últimos tiempos.