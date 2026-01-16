Agencias

Llegan tres pateras a Cabrera con 79 personas a bordo

Un total de 79 personas han sido rescatadas este viernes tras llegar en tres pateras a Baleares.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 01.33 horas se ha rescatado a 23 personas de origen subsahariano a seis millas al sur de Cabrera.

A las 01.45 horas se ha interceptado a 31 personas de origen subsahariano a 13 millas al sureste de Cabrera.

Más tarde, a las 03.09 horas se ha rescatado a 25 personas de origen subsahariano a 1,5 millas al oeste de Cabrera.

El número de migrantes llegados a las costas de Baleares desde el miércoles asciende a 244.

