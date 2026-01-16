LaLiga y AENOR firman un acuerdo para lanzar una certificación de excelencia en canteras de fútbol

LaLiga y AENOR firmaron este viernes un acuerdo estratégico para la creación y puesta en marcha de la certificación 'Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol', un nuevo sello exclusivo que reconocerá a los clubes que alcancen los más altos estándares de calidad, sostenibilidad y desarrollo integral en la formación de jugadores y jugadoras, con especial foco en la protección al menor.

Según un comunicado, el acuerdo fue firmado por Javier Tebas, presidente de LaLiga, y por Rafael García Meiro, CEO de AENOR, y supone un nuevo paso en la apuesta de LaLiga por "la profesionalización, la mejora continua y la excelencia de las canteras del fútbol profesional español".

La certificación 'Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol' pretende acompañar a los clubes en su compromiso para "alcanzar la excelencia en su modelo formativo integral con un enfoque a procesos: estratégicos, operativos y de evaluación, que incluye más de 50 indicadores a cumplir".

De esta manera se busca "la mejora continua en favor de la contribución al desarrollo integral (humano, académico y deportivo) de menores canteranos y canteranas". Esta certificación nace vinculada directamente al Plan de Optimización y Mejora de Canteras de LaLiga, el marco estratégico a 10 años lanzado por la organización en 2022 para impulsar las canteras de los clubes y llevar la excelencia del fútbol base español a un nuevo nivel.

LaLiga destacó la importancia que tiene esta alianza a la hora de enfatizar la confianza en toda la cadena de valor, desde los clubes hasta las familias, pasando por 'partners' potenciales, al dejar en manos de una certificadora de prestigio la acreditación del cumplimiento de los máximos estándares, en especial los relativos a los profesionales, procesos de trabajo (como control o comunicación) y protección del menor.

La posibilidad de optar a la certificación 'Excelencia en el Modelo Formativo Integral de Canteras de Fútbol' estará condicionada al grado de cumplimiento del Plan de Canteras de LaLiga, y en particular a los objetivos establecidos en su Fase 1, que se acaba de cerrar con el fin de 2025.

Así, solo podrán iniciar el proceso de certificación aquellos clubes que hayan alcanzado al menos el 80% de cumplimiento de los objetivos definidos en esta primera fase: la atención integral al jugador; el crecimiento sostenible, la detección y retención de talento; o la profesionalización de la estructura de cantera, entre otros.

La certificación parte de experiencias previas de éxito dentro del propio ecosistema de LaLiga. CA Osasuna fue un club pionero al impulsar, de la mano de AENOR, la certificación de su cantera, Tajonar, estableciendo un precedente que evidenció el valor de contar con un modelo formativo evaluado bajo estándares objetivos y verificables.

"De este modo, la certificación no solo funcionará como un reconocimiento externo independiente, avalado por AENOR, sino también como un incentivo para la mejora continua y la consolidación de buenas prácticas en el fútbol base profesional", resaltó el comunicado de LaLiga.

Tebas insistió en que el Plan de Canteras de LaLiga es "una apuesta estratégica a largo plazo que ha obtenido ya muy buenos resultados". "La alianza con AENOR aporta la confianza de contar con una certificadora externa para reconocer el enorme trabajo que están realizando los clubes. Se garantiza que la formación integral de nuestros jóvenes futbolistas y la llegada de canteranos al fútbol profesional se basa en criterios de excelencia", dijo.

Por su parte, Rafael García Meiro, recordó que el deporte es "una parte muy importante de la formación de los jóvenes". "La certificación contribuye a que su experiencia sea la mejor y profundiza en todos los ámbitos que le importan a los jóvenes y a sus familias: más de 50 indicadores que abarcan un cuidado integral de los alumnos. La forma en que abordamos el deporte es uno de los elementos que nos define como sociedad y LaLiga está haciendo una apuesta clara por las mejores prácticas", expresó.

El IX Encuentro de Canteras de LaLiga, celebrado este miércoles y jueves en Madrid, fue "un punto de reflexión, balance y alineación estratégica entre LaLiga y sus clubes y supuso el cierre oficial de la Fase 1 del Plan de Optimización y Mejora de Canteras", lanzado en 2022, y el arranque de la Fase 2.

Los datos de la Fase 1 reflejan una evolución "muy significativa" en el grado de cumplimiento de los indicadores y objetivos del Plan, reflejando "el esfuerzo de los clubes por mejorar los procesos formativos, reforzar la protección a la infancia y apostar por la educación superior y la carrera dual, el crecimiento de las estructuras de canteras femeninas, la mejora de infraestructuras e instalaciones y un salto decisivo en tecnología y digitalización".

EL XI ENCUENTRO DE CANTERAS CIERRA LA FASE 1 E INICIA LA FASE 2

Así, LaLiga destacó que el porcentaje medio de cumplimiento global ha pasado del 46,5% en octubre de 2022 al 71,0% en julio de 2025. La Sección 4: Atención integral al jugador ha sido la que más ha evolucionado de forma global, pasando de un 38,3% en octubre de 2022 a un 76% en julio de 2025. En la Sección 3: Modelo formativo y transferencia a la competición, el cumplimiento global ha crecido del 60,6% al 85,3%.

"Esto muestra la apuesta de los clubes por profesionalizar sus canteras y potenciar la mejora continua de los procesos de trabajo, centrados en el jugador, principal foco y eje del sistema", comentó LaLiga.

En clubes de LaLiga Hypermotion, el avance ha sido "especialmente relevante", pasando de un 42,7% de cumplimiento en 2022 a un 64,2% en julio de 2025. Siguiendo la tendencia general, también en este grupo concreto el mayor incremento se ha producido en la Sección 4: Atención integral al jugador, que ha pasado del 21,1% al 70,6%, seguida de la Sección 3: Modelo formativo y transferencia a la competición, con un crecimiento del 25,7%.

Al inicio del Plan de Canteras, solo el 55% de los clubes contaba con una estructura femenina en el fútbol base. En la actualidad, este porcentaje ha aumentado hasta el 82%, incluyendo no solo la existencia de equipos, sino de estructuras formativas consolidadas.

En el área de infraestructuras, se ha pasado del 42,5% al 76,9%, gracias, en parte, al trabajo de la Oficina de Clubes y al plan de inversión desarrollado junto a CVC. Mientras que en el ámbito de la tecnología y la digitalización, se ha pasado del 37,5% hasta el 73,7%.