El bajo-barítono ucraniano Vladyslav Buialskyi, ganador del Concurso de Tenor Viñas

Barcelona (España), 16 ene (EFE).- El bajo-barítono ucraniano Vladyslav Buialskyi ha sido el ganador de la 63 edición del concurso internacional de canto Tenor Viñas, y la catalana Elionor Martínez ha sido la ganadora del premio de Oratorio-Lied.

El segundo premio del concurso ha sido para la soprano Yuliia Zasimova, y el tercer premio para el barítono Vlad Tlusch, ambos ucranianos, han informado los promotores del concurso, el Gran Teatre del Liceu y el Concurso Tenor Viñas.

Además del premio oficial de Oratorio-Lied, del sexto premio oficial y del premio a la mejor interpretación de Mozart, Elionor Martínez ha obtenido el galardón extraordinario a la mejor cantante española y seis premios extraordinarios más.

El concurso Tenor Viñas ha repartido en su 63 edición un total de 145.000 euros en premios.

La prueba final de estos galardones ha tenido lugar este viernes en el Liceu de Barcelona, donde 16 cantantes, elegidos entre 712 participantes de 64 países, han sido los finalistas tras superar diferentes fases del concurso.

Vladyslav Buialskyi ha obtenido el primer gran premio, ofrecido por Exea Impact y la Fundación del Gran Teatre del Liceu, dotado con 30.000 euros y un contrato en las próximas temporadas del teatro barcelonés.

El segundo premio, de 15.000 euros, ofrecido por el Grupo de Amigos del Concurso Tenor Viñas, ha sido para Yuliia Zasimova.

El tercer galardón, denominado “Maria Esperança Salvans Piera” y ofrecido por Cristina Bertran Salvans, está dotado con 11.000 euros y ha sido para Vlad Tlusch.

En cuanto a Elionor Martínez ha obtenido el premio Oratorio-Lied, dotado con 10.000 euros y ofrecido por Andbank Private Bankers y la Fundación Francesc Viñas, que se completa con la colaboración de la Fundación Victoria de los Ángeles y la Schubertiada e incluye un recital en sus respectivos festivales.

El premio extraordinario Joyce DiDonato, presentado por la Houston Grand Opera y patrocinado por Carolyn Levy, ha sido para Karla Pineda. Este premio está dotado con 17.600 dólares (unos 15.170 euros) y ha sido seleccionado por Colin Michael Brush, director del Butler Studio de la Houston Grand Opera.

El voto del público ha reconocido el trabajo de Karla Pineda, como mejor voz femenina, y a Felix Park como mejor voz masculina. Ambos han obtenido este reconocimiento honorífico del público.

El concurso Tenor Viñas ha otorgado un total de 28 premios extraordinarios con los que se quiere impulsar la proyección internacional y la formación de jóvenes talentos.

La mayoría de los premios consisten en contratos artísticos, becas de estudio, estancias formativas y oportunidades profesionales en instituciones y festivales.

El próximo domingo 18 finaliza la 63 edición de estos premios con una gala en el Gran Teatre del Liceu que acogerá el concierto de los ganadores, acompañados de la Orquesta Sinfónica del Liceu, dirigida por Julio García Vico. EFE