Cayetano Martínez de Irujo justifica la ausencia de sus hermanos en el último homenaje a su madre

Cayetano Martínez de Irujo explicó que Eugenia Martínez de Irujo, una de las principales responsables del homenaje a la duquesa de Alba por el centenario de su nacimiento, no pudo acudir al acto celebrado en Sevilla debido a compromisos de agenda ya adquiridos, al igual que su hermano Carlos Fitz-James Stuart. Según detalló el medio Europa Press, ambos familiares se ausentaron a pesar de que el homenaje representó uno de los eventos más significativos para recordar la figura de su madre, Cayetana de Alba, una de las aristócratas más emblemáticas de España fallecida en noviembre de 2014.

Durante la presentación del programa de actos, que tuvo lugar este jueves en la capital andaluza con la participación de Cayetano y Fernando Martínez de Irujo junto al viudo Alfonso Díez, la ausencia tanto del actual duque de Alba como de Eugenia resultó llamativa entre los asistentes y la prensa. De acuerdo con Europa Press, Cayetano evitó interpretaciones erróneas acerca de las relaciones familiares y aseguró que la no concurrencia de sus hermanos se debió exclusivamente a cambios en la fecha del evento, originalmente previsto para el 14 de marzo y finalmente realizado el día 15. Martínez de Irujo insistió en señalar que ambos habrían estado presentes si la convocatoria hubiera coincidido con sus disponibilidades.

El homenaje programado en Sevilla incluye una exposición de objetos personales de la duquesa de Alba en el palacio de Las Dueñas, la cual quedará bajo la responsabilidad de Eugenia Martínez de Irujo. Cayetano expresó su confianza en la capacidad organizativa y sensibilidad artística de su hermana, atributo que, según mencionó, ha heredado de su madre. Europa Press recogió su mensaje: “Eugenia lo va a organizar muy bien porque tiene mucha sensibilidad y ha heredado la parte artística de ella especialmente”.

La conmemoración cobra especial relevancia por tratarse del centenario del nacimiento de doña Cayetana —nacida el 28 de marzo—, una figura a quien sus hijos desean rendir tributo durante los próximos meses mediante diferentes actos. En estos reconocimientos participan activamente Eugenia, Carlos, Fernando y Cayetano Martínez de Irujo, quienes, según reiteró el duque de Arjona citado por Europa Press, mantienen una colaboración armónica en la preparación de los eventos.

La figura de la duquesa, quien ostentó 53 títulos nobiliarios, ocupó durante décadas un espacio destacado dentro de la nobleza española y se encuentra registrada por sus hazañas y particularidades en los libros de récords. Cayetano Martínez de Irujo rememoró diversas anécdotas relacionadas con la vida de su madre, incluidos datos sobre su relevancia como mujer en la historia reciente de España y las marcas alcanzadas en la genealogía aristocrática, según destacó Europa Press.

En una referencia particular al apoyo de la familia hacia la monarquía española, Cayetano abordó su pesar por el reciente fallecimiento de Irene de Grecia, hermana de la Reina Sofía. “La conocí, pero sobre todo estoy muy apenado por doña Sofía, a la cual aprecio mucho, y era su hermana del alma. Estaban muy unidas, entonces, pues, estará frágilmente triste”, afirmó el duque de Arjona según consignó el medio Europa Press. Añadió que no ha tenido oportunidad de transmitir personalmente el pésame a la Reina, recordando que su último contacto sucedió cuando doña Sofía recibió el Toisón de Oro.

La interacción con los medios se tornó tensa en un momento del acto, cuando un reportero preguntó directamente a Cayetano sobre la relación actual con sus hermanos. El duque mostró su disconformidad con la pregunta y, según reportó Europa Press, respondió: “Esa pregunta no viene a cuento. ¿Cómo está usted con los suyos?”. De este modo, evitó profundizar ante la prensa sobre cuestiones familiares privadas. Junto a él estuvo en público su esposa, Bárbara Mirjan, en su primera aparición conjunta tras su matrimonio, que se celebró en Sevilla el pasado 4 de octubre, subrayó Europa Press.

La organización del homenaje y la participación de los distintos miembros de la familia Martínez de Irujo buscan, según lo indicado durante la rueda de prensa, servir como recordatorio del legado de la duquesa de Alba y garantizar que el centenario de su nacimiento se celebre con la presencia y colaboración de sus descendientes más directos, más allá de las ausencias puntuales explicadas por causas ajenas a la voluntad de los protagonistas, según reiteró una y otra vez Cayetano Martínez de Irujo en sus declaraciones recogidas por Europa Press.