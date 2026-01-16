Can Yaman se transforma "en un guerrero de verdad" en 'El Turco': "Hice todo sin dobles"

'El Turco', la miniserie protagonizada por Can Yaman basada en la novela homónima de Orhan Yeniaras, ya está disponible en Movistar Plus+. La estrella asegura que, durante el rodaje de la ficción que recrea una sangrienta historia real conocida como 'El Turco de Moena', se transformó "en un guerrero de verdad" y destaca la enorme preparación física que requirió este trabajo en el que rodó todas las escenas de acción "sin dobles".

"Estaba preparado hace cinco años por el papel de Sandokan. Había hecho muchos entrenamientos, adiestramientos, pero 'El Turco' tenía que ser distinto a nivel físico", ha asegurado Yaman en una entrevista concedida a Europa Press acerca de cómo se preparó para interpretar a Balaban Aga en la serie.

Esta exigencia física, unida a la filosofía diferente de entrenamiento, supuso un cambio muy intenso y distinto al de 'Sandokan', serie que inicialmente iba a rodarse antes que 'El Turco', pero que, por diversos motivos, finalmente se filmó después. "Cuando hice 'El Turco' con ellos estaba listo para rodar cualquier cosa, estaba también más cómodo cuando rodaba 'Sandokan', me convirtieron en un guerrero de verdad", afirmó Yaman.

"Con las condiciones que tenían allí, todo, todo, el frío, el ambiente, cómo hacen las cosas. Todo me ayudó muchísimo. Sufrí, pero al final crecí muchísimo", explicó. De hecho, Yaman realizó prácticamente la totalidad de las escenas de acción de 'El Turco' sin dobles. "Eso es la parte difícil. Tanto en 'El Turco' como en 'Sandokan' yo hice todo sin dobles", aseveró.

No obstante, aunque la mayor parte del riesgo la asumió él mismo, hubo momentos en los que sí se recurrió a un doble. "Por ejemplo, cuando tienes que saltar desde una altura no te arriesgan. El doble que saltó en mi lugar se rompió el tobillo. Imagina un poquito el nivel de acción que tenemos que hacer, pero el 95% era sin doble", subrayó el intérprete.

Yaman también destacó la complejidad emocional de su personaje, Balaban, un soldado turco que, tras resultar gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683, es traicionado por Marco (Will Kemp), a quien consideraba un hermano. "La parte emotiva y sentimental, también la parte humana de este personaje era particular. Era agotador para mí", recordó el actor.

La serie sigue los pasos de Balaban, quien, tras haber sido traicionado y condenado a muerte, consigue escapar hasta que Gloria, una joven del pueblo italiano de Moena, lo cura y termina convirtiéndose en el protector del lugar. Yaman tiene claro que lo que impulsa a la naturaleza humana a cometer estos actos son "los beneficios". "Si su beneficio es más rentable, traicionará", sentenció.

RODADA EN INGLÉS

Y más allá del nivel de exigencia física y emocional, protagonizar 'El Turco' fue para el actor "un honor" y "un placer". "Es algo que te ilusiona cuando lo oyes, ¿no? El guion era fenomenal y el hecho de que es una historia verdadera", remarcó.

"Está rodada en inglés, fue la primera vez en Turquía, así que estábamos muy ilusionados de hacer algo en inglés de manera internacional con muchísimo presupuesto que no era usual por los turcos. Pero la productora era la mejor para mí", concluyó Yaman.

"Balaban Aga (Can Yaman) es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco (Will Kemp), es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria (Greta Ferro), una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco. A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama", reza la sinopsis oficial.

Además de los ya mencionados Yaman y Kemp, el reparto de El Turco lo forman la actriz italiana Greta Ferro (Made in Italy) como Gloria, la joven que salva a Balaban, y el actor sueco Magnus Samuelsson (The Witcher) como Gunther, un antiguo guerrero que trabaja como herrero en Moena.