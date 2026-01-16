Álvaro Arbeloa y el reto de dirigir el banquillo del Real Madrid con la temporada iniciada

El entrenador español Álvaro Arbeloa fue nombrado este lunes nuevo técnico del Real Madrid sustituyendo a Xabi Alonso, que dejó el cargo casi 8 meses después, por lo que el salmantino afronta el reto, desde el Castilla, de liderar al equipo merengue entrando a mitad de curso, algo que no ha solido funcionar salvo en 2016 y peleando también contra la maldición española en el banquillo blanco.

Ya arrancó la 'era Arbeloa' en el Real Madrid, apenas unos meses después de que se hiciera cargo del filial merengue, afrontando ahora el gran reto de su carrera en los banquillos. Y será el sexto entrenador en el Siglo XXI que se pone al frente del primer equipo del equipo merengue con la temporada ya iniciada, y el comienzo no fue nada halagüeño con la eliminación y la pobre imagen dada en la Copa del Rey ante el Albacete Balompié de LaLiga Hypermotion.

El primero que lo intentó fue Mariano García Remón, que reemplazó en septiembre de 2004 a José Antonio Camacho, que dimitió apenas comenzado el curso, aunque el 'Gato de Odesa' apenas duró tres meses en el cargo. El Real Madrid decidió en diciembre de 2004 que el brasileño Vanderlei Luxemburgo tomara las riendas de un conjunto blanco a 13 puntos del Barça en Liga y debutando en el partido de los seis minutos, la reanudación del duelo ante la Real Sociedad aplazado por amenaza terrorista.

Luxemburgo y su 'cuadrado mágico' terminaron la temporada y comenzaron la 2005-06, pero el brasileño, sin títulos en su palmarés, fue cesado en diciembre de 2005. Entonces, el elegido fue Juan Ramón López Caro, entrenador con el que Florentino Pérez presentó su dimisión como presidente del Real Madrid en febrero de 2006. El sevillano llegó al primer equipo después de ascender a un Castilla en el que jugaba el propio Arbeloa.

López Caro terminó la temporada, pero no prosiguió en la 2006-2007 al acabar la campaña sin títulos, para dar paso al italiano Fabio Capello, que en su segunda etapa al frente del club logró de nuevo el título de Liga y con una remontada final.

Sin embargo, la Junta Directiva que presidía Ramón Calderón decidió despedirle y apostar entonces por el alemán Bernd Schuster, que fue destituido en diciembre de 2008, después de decir "ganar ahora en el Camp Nou al Barça es imposible" a seis días de un Clásico, pero que en su primera campaña ganó el título liguero, en lo que es la última vez que el club madridista ha defendido su trono doméstico.

El elegido fue Juande Ramos, que venía de ganar la Copa del Rey y la Supercopa de España en 2007 con el Sevilla, pero que tampoco pudo lograr ningún título pese a una gran reacción para pelearle el título liguero al FC Barcelona de Pep Guardiola, cercenada en el recordado Clásico del 2-6 del Santiago Bernabé. Además, el conjunto madridista sufrió en su etapa la goleada del Liverpool de Rafa Benítez (4-0) para caer en la Champions de 2009, después de que el presidente madridista entonces, Vicente Boluda, hablara de que iban a "'chorrear'" a los ingleses en la vuelta.

Para encontrar al siguiente técnico que se hizo cargo del Real Madrid con la temporada iniciada hay que avanzar hasta enero de 2016, un cambio que sí fue efectivo. Entonces, Rafa Benítez inicio un nuevo proyecto, pero después de menos de 6 meses al frente fue destituido, lo que provocó el salto desde el filial de una leyenda como Zinédine Zidane. Con el francés, el conjunto merengue vivió una de sus épocas más laureadas, sobre todo con las tres históricas Champions consecutivas (2016, 2017 y 2018) y un título liguero en 2017.

LA SOMBRA DE DEL BOSQUE

Al final de ese ciclo dorado, 'Zizou' dejó el banquillo y dio paso a Julen Lopetegui, destituido tras solo 14 partidos y 6 victorias. Otro entrenador del filial y exjugador, el argentino Santiago Solari tomó las riendas del equipo y, pese a que mejoró los números, pagó una semana infernal en la que fue eliminado en Copa por el FC Barcelona, con 0-3 en la vuelta del Bernabéu tras el 1-1 de la ida, en la Champions en octavos por el Ajax, que ganó en el feudo madridista 1-4 tras perder la ida 1-2, y cedió un decisivo Clásico liguero también en casa por 0-1.

La entidad blanca volvió a confiar su destino a Zidane, en su segunda experiencia haciéndose cargo del equipo todavía con temporada por delante, sin poder hacerla tan exitosa, sobre todo en la Champions, aunque el título de Liga en 2020.

Y de Solari hasta Arbeloa, el último entrenador que coge la batuta del primer equipo, tras el adiós a Xabi Alonso, con la misión de dotar de energía e identidad al equipo blanco, mientras pelea con la maldición de los técnicos españoles en la entidad merengue.

De hecho, el último entrenador español que ha triunfado en el Real Madrid es Vicente del Bosque. El salmantino fue el recurso a finales de 1999 para ocupar el hueco dejado por el destituido John Benjamin Toshack y logró cuajar, con siete títulos, entre ellos las Champions de 2000 y 2002, en cuatro temporadas y 185 partidos, aunque Florentino Pérez decidió no renovarle su contrato al final de la campaña 2002-2003, a pesar de haber ganado la Liga. Por lo que hace más de 20 años que un técnico nacional no es exitoso en el exigente banquillo madridista.