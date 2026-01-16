Albares sobre el envío de tropas a Groenlandia: La decisión se tomará cuando haya una "composición de lugar"

El Gobierno español mantiene reuniones con otros países europeos para analizar la situación en Groenlandia y coordinar una respuesta común frente a los recientes acontecimientos en la isla. Según informó Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló que la decisión sobre el posible envío de tropas españolas a Groenlandia se tomará únicamente cuando exista una visión clara y compartida de la situación, resultado de estos contactos internacionales. Esta posición responde al contexto generado por los movimientos recientes de varios países, así como por el interés manifestado por Estados Unidos respecto al territorio groenlandés.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, Albares remarcó que los groenlandeses, mediante sus representantes elegidos democráticamente, ya expresaron su voluntad de continuar formando parte de Dinamarca, país miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN. El ministro subrayó que "eso es lo que nosotros apoyamos". Además, precisó que no percibe la necesidad de un cambio de soberanía ni de que otro Estado intervenga para modificar la situación actual de la isla.

Albares detalló que España colabora activamente con otros socios comunitarios para intercambiar impresiones y alcanzar una "composición de lugar" compartida sobre posibles medidas en Groenlandia. Explicó que mantener el diálogo y la coordinación con el resto de socios europeos es fundamental, ya que la preocupación por la estabilidad y la seguridad en el Ártico afecta a toda la región, no solo a España.

El medio Europa Press recordó que Margarita Robles, ministra de Defensa, tampoco descarta la participación de fuerzas españolas en una eventual misión de vigilancia en Groenlandia, aunque subrayó la importancia de evitar respuestas precipitadas. La ministra argumentó que la situación debe evaluarse con cautela, especialmente después de que otros países como Francia, Alemania y Suecia anunciaron su implicación en un ejercicio militar liderado por Dinamarca en la isla.

El ministro de Exteriores recalcó que cualquier revisión o fortalecimiento de la seguridad en la región ártica, ya sea un incremento de tropas o la adopción de nuevas medidas frente a amenazas emergentes, debe decidirse de forma colectiva en el seno de la Alianza Atlántica. Albares puntualizó que "cualquier necesidad de seguridad, incluso si hay que incrementar el número de tropas, o analizar otro tipo de amenazas", debe ser analizada y resuelta entre los aliados de la OTAN, mecanismo que garantiza una actuación conjunta ante cualquier riesgo potencial.

Europa Press consignó que, aunque Albares no mencionó de forma directa al gobierno estadounidense ni al expresidente Donald Trump, sí aludió a la disputa generada por el deseo de Estados Unidos de adquirir Groenlandia, expresado previamente por la administración Trump por motivos de seguridad. El ministro reiteró la disposición de los países aliados para debatir cualquier mejora en la protección de la zona del Ártico y encontrar soluciones para posibles carencias en la seguridad.

El enfoque adoptado por el Ejecutivo español, según lo publicado por Europa Press, pasa por priorizar el diálogo y la colaboración entre aliados, rechazando intervenciones unilaterales sobre un territorio cuya población ya ha manifestado su preferencia por mantener la relación actual con Dinamarca. El proceso de evaluación conjunta, basado en reuniones y consultas, pretende identificar los elementos clave que permitan tomar la mejor decisión para todas las partes involucradas en la seguridad del Ártico.