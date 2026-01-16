Absueltos tras siete años los 24 trabajadores de una ONG procesados en Grecia por tráfico de personas

Un tribunal de Grecia ha declarado inocentes este jueves a los 24 trabajadores de una ONG procesados en la isla de Lesbos por espionaje y tráfico de personas por su labor en el rescate y ayuda de los migrantes y refugiados que intentaban cruzar el Egeo durante la crisis migratoria desarrollada entre 2015 y 2018, en un caso que ha suscitado debates sobre los límites de la acción humanitaria en las fronteras exteriores de Europa.

El Tribunal de Apelación de Casos Penales de la región del Egeo Septentrional ha absuelto así a la totalidad de los acusados --nacionales griegos y de otros países que formaban parte de la ONG griega Emergency Response Centre International (ERCI)-- al determinar la ausencia de pruebas que pudieran sustentar los cargos de pertenencia a organización criminal o de facilitación de la entrada ilegal de nacionales de terceros países, según ha recogido el diario 'Stonisi', radicado Mitilene, capital de Lesbos y de la región.

Según la sentencia, la actividad de ERCI se enmarcaba en el contexto de la crisis de refugiados de Lesbos en los años en los que operaban los acusados, que utilizaban medios sencillos y observación visual desde la costa para detectar las embarcaciones que se aproximaban a la costa, sin contar con información anterior a la que las autoridades griegas obtenían.

En este sentido, los magistrados han considerado que no se ha probado comunicación alguna entre los trabajadores de la ONG y los migrantes a bordo de las embarcaciones, sino que esperaban en la costa para prestar asistencia tras la llegada, mientras que la Guardia Costera también tenía conocimiento de la situación al mismo tiempo. Asimismo, el tribunal también ha estimado que no hay pruebas de una supuesta relación causal entre las donaciones recibidas por ERCI y ninguna actividad ilegal.

Entre los acusados destaca la figura de Sarah Mardini, una refugiada y activista de nacionalidad siria que ha aludido en su declaración a su propia experiencia como refugiada en 2015, tras la que regresó a la isla de Lesbos al año siguiente con el fin de ayudar a personas que atravesaban la misma situación.

Tras la sentencia, la ONG Human Rights Watch ha destacado el "fin de un calvario legal de siete años" para los 24 trabajadores humanitarios de ERCI "acusados infundadamente de delitos graves por salvar vidas en el mar".

"Las absoluciones son una reivindicación para los acusados, pero también un sentimiento agridulce", ha subrayado la investigadora principal en Europa y Asia Central de HRW, Eva Cossé, quien ha denunciado que "estos procesamientos abusivos prácticamente han paralizado la labor de salvar vidas, mientras que las personas siguen ahogándose en el Egeo".

En esta línea, Cossé ha defendido que "las autoridades griegas deberían dejar de criminalizar la solidaridad, poner fin a las devoluciones forzadas y priorizar salvar vidas".

El Mediterráneo oriental, en concreto con destino a Grecia, es una de las rutas migratorias más transitadas y en ella se repiten con cierta frecuencia rescates y desapariciones. La última instancia ocurrió el pasado sábado, cuando las autoridades turcas pudieron rescatar a 37 supervivientes de una embarcación que se dirigía justamente a Lesbos, mientras que una de las personas a bordo murió y otras siete siguen desaparecidas.

Más de 1.800 migrantes murieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo solo en 2025, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desde 2014, la cifra supera los 33.300.