Vigo volverá a ser meta y salida de etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

La organización de La Solitaire du Figaro Paprec confirmó que Vigo volverá a convertirse en uno de los principales puntos de la próxima edición de la regata, destacando el respaldo institucional de la Diputación de Pontevedra y el Puerto de Vigo como factores decisivos para reafirmar el protagonismo de las Rías Baixas en la vela oceánica internacional. De acuerdo con la información difundida, la ciudad gallega asumirá en mayo de 2026 funciones de meta y salida de etapa durante cuatro días repletos de actividad náutica y cultural, consolidándose así como destino habitual para los grandes eventos del circuito.

Según publicó la organización, la llegada a Vigo servirá como final de la primera etapa de la regata y tendrá lugar entre el 21 y el 24 de mayo de 2026. El recorrido partirá el domingo 17 de mayo desde Perros-Guirec, en Normandía, cruzando la costa norte de Bretaña, sumergiéndose en el golfo de Vizcaya, bordeando Finisterre y pasando por las islas Cíes antes de recalar en el puerto vigués. Además, Vigo será nuevamente punto de partida de la segunda etapa de una de las competiciones náuticas más reconocidas de Europa, en la que regatistas solitarios afrontan largos trayectos en alta mar en condiciones exigentes.

La organización de La Solitaire du Figaro Paprec subrayó también la combinación entre competición deportiva y una agenda complementaria dedicada a la divulgación y la sostenibilidad. Durante los cuatro días previstos, la ciudad ofrecerá un programa social y cultural adaptado a diferentes públicos, integrando los valores de accesibilidad y educación marina con el atractivo de la navegación oceánica, según detalló el medio organizador.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, valoró la experiencia de la edición anterior celebrada en septiembre de 2025, resaltando la capacidad demostrada por Vigo y la provincia para acoger acontecimientos náuticos internacionales. Sánchez declaró: “Vigo es una ciudad que mira al mar, y su puerto se ha convertido en una herramienta clave para potenciar el turismo deportivo, sobre el que estamos haciendo especial hincapié desde la Diputación de Pontevedra. Eventos como La Solitaire du Figaro Paprec refuerzan nuestra estrategia de promoción del territorio, poniendo en valor nuestra identidad marítima, nuestro litoral y nuestra capacidad para atraer a un público internacional vinculado a la vela oceánica y al turismo de calidad”.

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, añadió que la regata en 2025 supuso un impulso colectivo para la ciudad y su entorno portuario. Botana afirmó: “El paso de la regata en 2025 fue extraordinario, con un puerto volcado, una ciudad emocionada y regatistas que descubrieron que la ría de Vigo es mucho más que un lugar de escala”. Además, enfatizó el papel de la comunidad portuaria y el apoyo institucional, señalando que la ría reúne condiciones idóneas para afrontar desafíos técnicos de alta exigencia.

Desde la organización internacional, Julie Coutts, directora general de OC Sport Pen Duick, expresó la motivación por repetir la colaboración con Vigo tras el éxito de la edición precedente. Coutts dijo: “Tras el éxito del año pasado, cuando la ciudad acogió de forma magnífica la llegada de la segunda etapa y la salida de la tercera, era fundamental para nosotros renovar esta colaboración”. Enfatizó el especial vínculo con España y el lugar que ocupa Vigo en la ruta de la regata. “Vigo, con su profunda cultura marítima y su apertura al Atlántico, es una escala imprescindible que ofrece a los regatistas un desafío técnico de primer nivel y una acogida de una calidez excepcional”, manifestó la directora general según consignó la organización.

El medio organizador apuntó que la celebración de la etapa en Vigo no solo responde a razones náuticas, sino a una estrategia para fortalecer la identidad marítima gallega e incrementar el atractivo turístico y deportivo de la provincia. La agenda prevista durante la escala incluirá actividades abiertas tanto a participantes como al público general, vinculadas a la sostenibilidad y educación sobre el entorno marino, junto a la programación de la propia prueba deportiva.

Según reportó la organización, la elección de Vigo como destino responde a la valoración positiva de ediciones anteriores por parte de regatistas y equipos técnicos, quienes destacaron la complejidad del recorrido en las aguas gallegas y las características de la ría como entorno óptimo para la vela oceánica. Este retorno reitera el compromiso de las instituciones tanto locales como autonómicas con la promoción de la navegación deportiva y el posicionamiento de Galicia como referencia internacional.