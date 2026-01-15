Agencias

VÍDEO: Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

La responsable de Hacienda ha destacado que el Ministerio Público niega cualquier base para seguir adelante con la denuncia contra el exlíder socialista, mientras exige disculpas públicas a quienes apoyaron las acusaciones impulsadas desde Hazte Oír

Guardar

"Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos", expresó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, luego de que la Fiscalía Antidroga solicitó a la Audiencia Nacional la inadmisión de la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según detalló Europa Press, Montero remarcó que el Ministerio Público negó que existan hechos que puedan considerarse delito de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico o cualquier otro tipo penal, desestimando así los fundamentos presentados en la acusación.

La responsable de Hacienda realizó estas declaraciones ante los medios en los pasillos del Senado, poco después de comparecer a petición del Partido Popular (PP) por supuestas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Montero, quien figura como la número dos tanto del Gobierno como del PSOE, insistió en su satisfacción por el pronunciamiento del Ministerio Público e hizo un llamado a quienes respaldaron las acusaciones para que ofrezcan disculpas públicas.

Europa Press reportó que la Fiscalía Antidroga fundamentó su posición en la ausencia de indicios delictivos relacionados con las imputaciones de Hazte Oír, las cuales aludían presuntamente a una "colaboración con la estructura criminal" vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro. El Ministerio Público subrayó que los hechos descritos en la querella no permiten considerarlos ni como blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ni como delito alguno.

En el contexto político asociado, Montero reprochó al PP el uso reiterado del término "régimen de Maduro" en referencia a la situación venezolana. Estas declaraciones se produjeron tras recientes acontecimientos en Venezuela, que incluyeron la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, según consignó Europa Press.

La vicepresidenta expuso su descontento por la falta de rectificación pública tras el archivo de las causas judiciales que afectan al PSOE, afirmando: "Aquí se archivan las causas contra nosotros y nadie pide perdón". Montero también criticó al PP por haberla acusado reiteradamente de buscar la instauración de un "cupo catalán" dentro del futuro modelo de financiación autonómica. En sus palabras, sostuvo que ahora, cuando según su criterio "es obvio que Cataluña sigue dentro del régimen común", los responsables de tales acusaciones no han ofrecido disculpas, según documentó Europa Press.

Las imágenes correspondientes a las declaraciones de Montero se encuentran disponibles en Europa Press Televisión, que proporcionó además un enlace para su descarga y un teléfono de contacto para los medios interesados en acceder al material original, lo que refuerza la cobertura exhaustiva que el medio viene realizando sobre este asunto.

Temas Relacionados

Gobierno de EspañaFiscalía AntidrogaJosé Luis Rodríguez ZapateroMaría Jesús MonteroEspañaVenezuelaNarcotráficoPSOENicolás MaduroPartido PopularEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Protección Civil avisa por temporal en el área mediterránea peninsular y Baleares a partir del fin de semana

Fuertes lluvias, vientos intensos y temporal marítimo amenazan zonas del este peninsular y Baleares, advierte la AEMET, que prevé crecidas fluviales e inundaciones locales desde el fin de semana e insta a la población a extremar precauciones

Protección Civil avisa por temporal

SATSE advierte de que la suspensión de la guía que permitía a las enfermeras recetar perjudicará a los pacientes

Profesionales del sector sanitario alertan sobre mayores demoras y complicaciones en la atención tras la reciente decisión judicial que restringe el acceso de determinadas profesionales a la prescripción de tratamientos para infecciones urinarias en mujeres adultas

SATSE advierte de que la

Morgan Stanley ganó un 27% más en 2025, hasta casi 14.000 millones de euros

La entidad estadounidense registró incrementos destacados en negocio neto e ingresos por intereses, mientras la gestión de activos y banca de inversión impulsaron los resultados. El CEO Ted Pick subrayó inversiones previas como clave del avance económico anual

Morgan Stanley ganó un 27%

Fujifilm presenta Instax mini Evo Cinema en España, que llegará el 28 de enero con su 'Eras Dial'

Inspirada en cámaras clásicas, la nueva propuesta de Fujifilm ofrece grabación de video, impresión instantánea y la posibilidad de ambientar escenas en distintas épocas mediante efectos, además de sumar una impresora de bolsillo compatible con teléfonos móviles y redes sociales

Fujifilm presenta Instax mini Evo

Un tribunal de apelaciones de EEUU revoca el fallo que permitió liberar al activista propalestino Mahmoud Khalil

Un tribunal de apelaciones de