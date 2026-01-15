VÍDEO: Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

"Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos", expresó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, luego de que la Fiscalía Antidroga solicitó a la Audiencia Nacional la inadmisión de la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Según detalló Europa Press, Montero remarcó que el Ministerio Público negó que existan hechos que puedan considerarse delito de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico o cualquier otro tipo penal, desestimando así los fundamentos presentados en la acusación.

La responsable de Hacienda realizó estas declaraciones ante los medios en los pasillos del Senado, poco después de comparecer a petición del Partido Popular (PP) por supuestas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Montero, quien figura como la número dos tanto del Gobierno como del PSOE, insistió en su satisfacción por el pronunciamiento del Ministerio Público e hizo un llamado a quienes respaldaron las acusaciones para que ofrezcan disculpas públicas.

Europa Press reportó que la Fiscalía Antidroga fundamentó su posición en la ausencia de indicios delictivos relacionados con las imputaciones de Hazte Oír, las cuales aludían presuntamente a una "colaboración con la estructura criminal" vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro. El Ministerio Público subrayó que los hechos descritos en la querella no permiten considerarlos ni como blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ni como delito alguno.

En el contexto político asociado, Montero reprochó al PP el uso reiterado del término "régimen de Maduro" en referencia a la situación venezolana. Estas declaraciones se produjeron tras recientes acontecimientos en Venezuela, que incluyeron la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, según consignó Europa Press.

La vicepresidenta expuso su descontento por la falta de rectificación pública tras el archivo de las causas judiciales que afectan al PSOE, afirmando: "Aquí se archivan las causas contra nosotros y nadie pide perdón". Montero también criticó al PP por haberla acusado reiteradamente de buscar la instauración de un "cupo catalán" dentro del futuro modelo de financiación autonómica. En sus palabras, sostuvo que ahora, cuando según su criterio "es obvio que Cataluña sigue dentro del régimen común", los responsables de tales acusaciones no han ofrecido disculpas, según documentó Europa Press.

Las imágenes correspondientes a las declaraciones de Montero se encuentran disponibles en Europa Press Televisión