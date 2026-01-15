UniCredit tacha de "injustificados" los rumores relacionados con Banca Monte dei Paschi (MPS)

La función del equipo especializado en fusiones y adquisiciones de UniCredit consiste en estudiar diversas alternativas de negocio, tanto en el mercado italiano como fuera de él, e implica mantener diálogos, ejecutar análisis y evaluar posibles oportunidades con otras empresas, pero esto no se traduce en que vaya a concretarse una operación. Este enfoque, basado en el análisis constante de oportunidades empresariales, fue aclarado por la entidad durante una serie de declaraciones en las que rechazó las recientes informaciones sobre un posible interés en adquirir activos de otro banco italiano. Según informó la agencia Europa Press, la polémica tuvo origen en rumores sobre una negociación entre UniCredit y Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), versiones que UniCredit descalificó y calificó de infundadas, argumentando que no responden a los procesos estratégicos reales del banco.

De acuerdo con los comunicados difundidos este jueves y reportados por Europa Press, UniCredit declaró que los comentarios difundidos sobre su supuesta intención de adquirir una participación en Banca Monte dei Paschi di Siena carecen de fundamento. La entidad dirigida por Andrea Orcel enfatizó que los rumores y el continuo ruido mediático en torno a esa posible adquisición, así como las especulaciones acerca de un interés en otras operaciones similares, no se basan en hechos reales. UniCredit señaló que el banco considera las fusiones y adquisiciones como una herramienta relevante dentro de su estrategia empresarial, aunque explicó que cualquier decisión referente a este tipo de movimientos se determina en exclusiva por criterios vinculados a la alineación con la estrategia global del banco y la rentabilidad financiera que esa eventual operación podría aportar.

Tal como publicó Europa Press, los informes en la prensa local italiana hacían referencia a una supuesta reunión entre Andrea Orcel, director ejecutivo de UniCredit, y Francesco Milleri, presidente de Delfin Sarl, el holding perteneciente a la familia Del Vecchio que posee el 17,5% de las acciones de Monte dei Paschi. Esta información quedó desmentida de plano por UniCredit, que reiteró la postura de la entidad ante los procesos de adquisiciones y alianzas: el análisis permanente realizado por el área de fusiones y adquisiciones forma parte del funcionamiento habitual del banco, y no implica de manera automática que haya negociaciones o que se conforme una transacción comercial.

En este contexto, la institución financiera puntualizó, según consignó Europa Press, que los rumores en torno a MPS y las supuestas reuniones tienen origen especulativo y no deben considerarse indicios concretos de una operación inminente. UniCredit remarcó que, aunque el banco utiliza los procedimientos de evaluación y análisis en su departamento de fusiones y adquisiciones para considerar una variedad de opciones en diferentes mercados, esto es una práctica interna que no demuestra interés formal ni certeza de acuerdos con entidades externas.

La entidad incluyó una advertencia sobre la repercusión de estas especulaciones en el entorno financiero. En sus declaraciones, UniCredit afirmó que la circulación de rumores sin fundamento genera distorsión en el mercado e incrementa el nivel de incertidumbre para los analistas, inversores y el público en general. "Es decepcionante que, una vez más, tengamos que abordar rumores infundados, que ahora son pura invención y solo sirven para generar ruido y distorsionar el mercado", detalló el banco, según reportó Europa Press, subrayando el perjuicio de dar crédito a información no verificada.

UniCredit recalcó –de acuerdo con Europa Press– que su marco de decisiones estratégicas exige el cumplimiento de métricas de rentabilidad financiera claramente establecidas, y solo si una potencial operación se adapta a estos requerimientos, el banco estudia la posibilidad de avanzar. Asimismo, la entidad confirmó que este enfoque permanece vigente tanto para las evaluaciones internas como para eventuales operaciones fuera del actual mapa geográfico de la compañía.

El episodio refleja los desafíos que afrontan los principales actores del sector bancario en Italia frente a rumores recurrentes sobre fusiones, adquisiciones y reestructuraciones empresariales. UniCredit insistió, según expuso Europa Press, en que despejar estas versiones forma parte de su compromiso con la transparencia y la estabilidad del mercado financiero.