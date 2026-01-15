Agencias

Tailandia vincula la mortal caída de dos grúas a una misma empresa y ofrece ayuda a las víctimas

Al menos 34 personas han perdido la vida en dos recientes accidentes en obras ferroviarias, hechos que han llevado a suspender múltiples proyectos y ordenar revisiones de seguridad mientras se investiga la responsabilidad de una destacada firma constructora

El ministro de Transportes de Tailandia, Phiphat Ratchakitprakarn, afirmó que no se trata de la primera ocasión en que la empresa involucrada en los recientes accidentes ferroviarios participa en un siniestro de estas características, según consignó la cadena Thai PBS. Dos sucesos, ocurridos en los últimos días y que resultaron en la muerte de 34 personas en total, fueron vinculados por las autoridades tailandesas a una empresa italo-tailandesa dedicada al desarrollo de obras ferroviarias. Estos hechos desencadenaron la suspensión temporal de todos los proyectos de puentes y vías férreas pendientes de inspección, de acuerdo con la información divulgada este jueves por Thai PBS.

De acuerdo con Thai PBS, el primer accidente se produjo el miércoles en la provincia de Nakhon Ratchasima, en el interior del país, donde una grúa cayó sobre un tren que circulaba en la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchathani, una ciudad fronteriza con Laos y Camboya. Este incidente dejó un saldo de 32 víctimas mortales y más de 60 heridos. El tren transportaba aproximadamente 200 personas cuando ocurrió el impacto, lo que ocasionó el descarrilamiento del convoy en la localidad de Ban Thanon Kot.

Pocas horas después, las autoridades notificaron un segundo accidente relacionado con la misma compañía. Según detalló Thai PBS, una grúa utilizada en las obras de construcción de un puente ferroviario de alta velocidad en la ciudad de Samut Sakhon, ubicada al sur de Bangkok, cayó al vacío provocando la muerte de dos personas.

El ministro Ratchakitprakarn, citado por Thai PBS, subrayó que persisten dudas en relación con el origen exacto de los accidentes y declaró: “Tenemos todavía que discernir qué ha pasado, si ha sido un accidente o si ha sido otra cosa”. Además, indicó que la empresa italo-tailandesa figura como responsable de la construcción de vías para los trenes de alta velocidad que cruzan el país. En respuesta a estos hechos, las autoridades suspendieron todos los proyectos similares hasta completar las revisiones de seguridad necesarias.

Tal como reportó la cadena tailandesa, el gobierno dispuso ayudas económicas de aproximadamente 20.000 baht (alrededor de 550 euros) para las familias de los fallecidos y supervivientes de ambos accidentes, con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y apoyar en las primeras necesidades derivadas de los siniestros.

La serie de accidentes generó inquietud entre la población y puso en cuestión los estándares de seguridad en grandes infraestructuras, especialmente en proyectos relacionados con la expansión del sistema ferroviario de alta velocidad en el país. El hecho de que la misma empresa haya estado previamente implicada en incidentes similares refuerza la preocupación expresada por las autoridades sobre la necesidad de clarificar las circunstancias de lo ocurrido y de determinar posibles responsabilidades civiles o penales.

Además de la suspensión de proyectos, las autoridades continúan revisando el historial de la empresa contratada y analizando sus condiciones de ingeniería y cumplimiento de la normativa vigente en obras públicas, según refirió Thai PBS. Este proceso pretende garantizar condiciones óptimas de seguridad antes de permitir la reanudación de las labores en los distintos frentes de trabajo ferroviario a nivel nacional.

