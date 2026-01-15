Sánchez analiza con la CEO de Veolia el avance en tecnología del agua y los planes de la multinacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves un encuentro en el Complejo de La Moncloa con la consejera delegada de la multinacional francesa Veolia, Estelle Brachlianoff, para analizar, entre otras cuestiones, los planes de la multinacional en España y los desafíos derivados de la emergencia climática.

Así, tal y como ha indicado el Ejecutivo en un comunicado, a la reunión han asistido también el presidente de Veolia España, Rafael Villaseca, y el director de la Oficina de Asuntos Económico y G20, Manuel de la Rocha.

Durante el encuentro han abordado las iniciativas impulsadas para garantizar el liderazgo de España en la gestión de agua, residuos y energía, y han valorado la colaboración público-privada para avanzar especialmente en materia de innovación.

PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO AGUA CON 1.000 MILLONES DE EUROS

Asimismo, han conversado sobre la ejecución de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación para el impulso de proyectos de modernización, digitalización y resiliencia del ciclo urbano del agua, con inversiones como las del Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) de digitalización del ciclo agua, que conlleva una movilización de cerca de 1.000 millones de euros de fondos públicos.

En el marco del Perte del ciclo del agua, el Gobierno ha puesto en marcha la 'Mesa del Ciclo Urbano del Agu'a para debatir los asuntos relativos al agua y, a finales de 2025, se creó el Observatorio de Gestión del Agua como instrumento para proporcionar datos e información sobre el uso del agua, todo ello con el objetivo de garantizar las inversiones necesarias e incentivar la eficiencia.

En este sentido, el presidente ha valorado las inversiones realizadas por gestores privados como el Grupo Veolia -primer operador en servicio de agua en España- en tecnologías de eficiencia hídrica y reciclaje, redes de infraestructura y digitalización de la gestión del agua, en especial en zonas rurales.

De igual forma, en el encuentro han tratado los desafíos vinculados a la emergencia climática. Por último, Sánchez ha trasladado el objetivo estratégico del Gobierno para seguir avanzando hacia modelos energéticos más eficientes y en descarbonización.