Reino Unido rechaza las "acusaciones malintencionadas" de Rusia contra un trabajador de su Embajada en Moscú

El Gobierno de Reino Unido ha rechazado este jueves las "acusaciones malintencionadas e infundadas" contra uno de los trabajadores de su Embajada en Rusia después de que Moscú anunciara su expulsión tras acusarlo de mantener lazos con los servicios de Inteligencia británicos.

"No es la primera vez que el Kremlin formula acusaciones malintencionadas e infundadas contra nuestro personal", ha dicho un portavoz del Ministerio de Exteriores británico en declaraciones concedidas a Europa Press, horas después de que Rusia afirmara que esta persona tiene dos semanas para abandonar el país.

"Sus actos contra diplomáticos británicos surgen de la desesperación y acciones como esta socavan las condiciones básicas necesarias para el funcionamiento de las misiones diplomáticas", ha manifestado, antes de recalcar que Londres "está sopesando cuidadosamente" las opciones que puede tomar como "respuesta".

Horas antes, el Ministerio de Exteriores ruso había afirmado que la encargada de negocios británica en Moscú, Danae Dholakia, había sido convocada para trasladarle una "firme protesta" por "las informaciones recibidas por las autoridades competentes de Rusia sobre los lazos entre un trabajador del personal diplomático de su Embajada con los servicios de Inteligencia de Reino Unido".

"Dholakia ha sido informada de que, ante esta situación y en línea con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de Viena, la acreditación de esta persona ha sido revocada", sostuvo, antes de destacar que Moscú "no tolerará en territorio ruso las actividades de oficiales de Inteligencia británicos no declarados" y que seguirá actuando "en línea con los intereses de seguridad nacional".

