Putin denuncia el deterioro de la situación internacional sin mencionar la crisis en Irán y la captura de Maduro

Durante la ceremonia en la que recibió las credenciales de embajadores extranjeros, el presidente ruso Vladimir Putin evitó abordar las recientes crisis internacionales, como la situación en Irán o la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según consignó la agencia de noticias TASS, el mandatario usó el encuentro para insistir en que la responsabilidad por la guerra en Ucrania recae en Occidente, al afirmar que el conflicto es resultado directo de “años de ignorar los intereses legítimos de Rusia” y de la creación de “amenazas deliberadas”, en referencia al avance de la OTAN hacia las fronteras rusas.

De acuerdo con la información difundida por TASS, Putin argumentó que Rusia sigue comprometida con “los ideales de un mundo multipolar” y criticó la sustitución de la diplomacia internacional por acciones unilaterales que, según su visión, ponen en peligro la seguridad global. En su discurso, el presidente ruso defendió la necesidad de una “seguridad equitativa” que no se imponga en detrimento de otros estados, y declaró que “Rusia aspira a una paz duradera y sostenible que garantice la seguridad de todos”. No obstante, responsabilizó a Ucrania y a sus socios europeos por, según sus palabras, no estar listos para alcanzar una solución pacífica al conflicto, asegurando que el gobierno ruso mantendrá sus objetivos hasta que esa disposición cambie.

Durante su intervención, Putin también se refirió al estado de las relaciones entre Moscú y la mayoría de las capitales europeas, subrayando un deterioro significativo en los últimos años. De acuerdo con TASS, el mandatario lamentó que los canales de diálogo, tanto entre funcionarios como a nivel empresarial y social, casi han desaparecido. “El diálogo entre funcionarios, público y círculos empresariales se han reducido al mínimo, sin ser culpa nuestra”, manifestó, atribuyendo así la paralización de la cooperación regional e internacional a las decisiones de las capitales europeas. A pesar de este panorama, Putin se mostró abierto a restablecer los vínculos, siempre y cuando se garantice el respeto a las “legítimas preocupaciones de seguridad” de Rusia y sus intereses nacionales.

El presidente ruso también denunció que la diplomacia habitual está quedando relegada por prácticas unilaterales por parte de otros actores internacionales. Según publicó TASS, Putin evitó nombrar casos concretos tales como la crisis iraní, la situación de Venezuela tras la captura de Maduro, o las iniciativas estadounidenses relativas a Groenlandia. Sin embargo, expresó solidaridad con Cuba ante su “determinación en defender su soberanía e independencia con todas sus fuerzas”.

En varios pasajes de su discurso, Putin describió un escenario internacional dominado por quienes, “por derecho de fuerza, consideran permisible dictar su voluntad, enseñar a otros a vivir y dar órdenes”, y criticó el reemplazo del diálogo por el monólogo en la escena global. Tal como detalló TASS, el presidente ruso reiteró el compromiso de Moscú con los principios de un orden mundial donde cada Estado pueda elegir su modelo de desarrollo y su destino de manera independiente, “preservando su cultura y tradiciones distintivas, sin influencias externas”.

Otra referencia de Putin durante la ceremonia apuntó a las relaciones con Afganistán, ahora bajo control de los talibán. El mandatario ruso mencionó ante los nuevos embajadores que el impulso de estas relaciones obedece al objetivo de que el país centroasiático se configure como un “Estado unido, independiente y libre de terrorismo y tráfico de drogas”.

En cuanto a la península coreana, Putin lamentó, según reportó TASS, el estancamiento de los lazos con Corea del Sur, sin ampliar detalles sobre posibles causas o propuestas para revertir la situación.

Durante su declaración, el presidente evitó hacer alusiones directas a eventos recientes que han sido foco de atención internacional, aunque dedicó su mensaje a criticar con insistencia el papel de Occidente en el empeoramiento de la situación global. Exigió a los miembros de la comunidad internacional respeto al Derecho Internacional y colaboración para construir “un nuevo orden mundial” en el que, según sus palabras, todos los Estados posean derecho a definir su propio camino y a mantener su identidad cultural.