Óscar Casas y Ana Mena, una pareja 'diez' en la presentación de la película en la que se enamoraron, 'Ídolos'

Óscar Casas se refirió de forma pública a su relación sentimental con Ana Mena en la gala de los Premios “Glamour Women of the Year 2025”, celebrada en noviembre pasado. Este gesto marcó un momento significativo antes de la presentación de la película “Ídolos”, donde ambos actores compartieron por primera vez un photocall tras año y medio de noviazgo. El largometraje, en cuyo rodaje surgió su historia de amor, fue presentado este jueves antes de su estreno comercial previsto para el 23 de enero. La pareja, que hizo oficial su relación en diciembre de 2024 a través de unas imágenes difundidas por la revista ¡HOLA!, acudió al evento rodeada de compañeros de reparto y presencias mediáticas. Según informó ¡HOLA!, la confirmación pública de la pareja llegó precedida de numerosos rumores y de la difusión de las primeras fotografías juntos, que desataron una oleada de comentarios tanto entre seguidores como en medios especializados.

Durante la presentación en Madrid, Óscar Casas y Ana Mena fueron captados intercambiando gestos de complicidad y sonrisas. Tal como detalló ¡HOLA!, la pareja subrayó su satisfacción por el lanzamiento del proyecto cinematográfico que propició su encuentro. La primera aparición conjunta ante las cámaras coincidió con el ascenso de la expectación entre el público, hecho que se reflejó en el marcado interés mediático. A la cita asistieron también el director de la película Mat White Cross y los actores Claudio Santamaría y Enrique Arce, quienes compartieron protagonismo en la alfombra roja junto a la pareja central.

El medio ¡HOLA! consignó que Ana Mena se convirtió en centro de atención tanto por su presencia como por la elección de su vestimenta. La artista malagueña optó por una camisa azul cielo con maxi solapas, acompañada de un blazer largo de ante marrón a modo de minivestido, complementando el conjunto con stilettos en tono similar y calcetines grises. Esta combinación la alineó con una tendencia de moda que ha suscitado opiniones encontradas en redes sociales y prensa, sumando un elemento más al impacto causado por la pareja esa noche.

La cinta “Ídolos”, ambientada en el entorno competitivo del Campeonato mundial de MotoGP, propone una aproximación a las relaciones familiares y personales dentro del deporte de alta competencia. Óscar Casas interpreta a Edu, un joven piloto bajo la férrea vigilancia y exigente preparación impuesta por su propio padre, quien además actúa como su representante. Tal como publicó ¡HOLA!, la trama explora temas como la ambición, el afán de superación, la dinámica de los egos, el perdón y la posibilidad de segundas oportunidades. El equilibrio emocional de Edu se ve alterado cuando conoce a Luna, personaje interpretado por Ana Mena, una artista que acaba de inaugurar un salón de tatuajes en el edificio donde reside el piloto.

La historia del film se inspiró en la complejidad de los vínculos familiares en ambientes sometidos a presión, así como en los desafíos asociados a la toma de decisiones en la vida profesional y personal. El medio ¡HOLA! detalló que la evolución de la trama se focaliza en la transformación de Edu tras el encuentro con Luna, quien introduce una perspectiva distinta en su rutina y provoca una serie de cambios en la relación padre e hijo que atraviesan el relato central del largometraje.

Óscar Casas, hermano menor del también actor Mario Casas, llegó al estreno acompañado por Ana Mena, marcando así una etapa nueva en el desarrollo de su vida personal y profesional. Según publicó ¡HOLA!, la presencia de ambos en la gala generó numerosas reacciones tanto en redes sociales como en la cobertura audiovisual, quienes analizaron la conexión demostrada frente a las cámaras.

La película, bajo la dirección de Mat White Cross, cuenta con la participación de reconocidos intérpretes. Claudio Santamaría y Enrique Arce, compañeros de reparto durante el rodaje, acompañaron a los protagonistas en el evento, sumando mayor visibilidad a un proyecto que ha despertado interés por la combinación de figuras del espectáculo y la inclusión de tramas ambientadas en el mundo del motociclismo de elite.

El estreno ante los medios congregó una amplia cobertura fotográfica y periodística, en parte por la oficialización de la relación entre dos figuras reconocidas del cine y la música en España. El medio ¡HOLA! recogió las impresiones de los asistentes y la reacción del público ante el despliegue mediático, subrayando el carácter especial de la ocasión tanto para los protagonistas como para el resto del equipo artístico y técnico.

El recorrido mediático de Óscar Casas y Ana Mena ha estado acompañado de especulaciones desde la etapa previa a la publicación de las imágenes en diciembre de 2024, momento en el que los rumores sobre su vínculo sentimental comenzaron a cobrar fuerza. Desde entonces, la pareja ha ocupado titulares y conversaciones en diferentes formatos de la prensa del entretenimiento, según consignó ¡HOLA!, especialmente a raíz de las evidencias de su relación durante eventos públicos y en las redes sociales.

La trama de “Ídolos” recoge la influencia del entorno competitivo en la vida emocional de sus personajes principales, así como el impacto de las aspiraciones profesionales sobre los vínculos personales. De acuerdo con ¡HOLA!, la exploración de estos temas en la película coincide con la presentación pública de la pareja, quienes consolidan su historia en el mismo marco en el que se conocieron.

La promoción del largometraje se ha visto marcada por la atención que suscita el dúo protagonista. Tanto Óscar Casas como Ana Mena han resaltado en diferentes declaraciones su satisfacción por el resultado del proyecto y han compartido la relevancia de la experiencia laboral y el crecimiento personal derivado de la colaboración en “Ídolos”, reportó ¡HOLA!.

El equipo de producción y reparto ha manifestado su entusiasmo ante la cercanía del debut de la película en las salas cinematográficas, previéndose una amplia recepción tras su paso por festivales y el interés generado por la pareja estelar, detalló ¡HOLA!.