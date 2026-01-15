Más de 1,5 millones de personas se inscriben en solo 24 horas para el sorteo de entradas de Los Ángeles 2028

Durante la fase inicial del registro de boletos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, el comité organizador reportó que más de un millón y medio de personas completaron su inscripción en solo un día. Según informó el medio, el proceso arrancó con una amplia respuesta internacional, y la organización remarcó que el formulario de registro continuará disponible hasta el 18 de marzo de 2026, permitiendo la incorporación de nuevos interesados durante los próximos meses. En declaraciones compartidas en la red social X, el comité organizador subrayó que quienes completen el proceso antes de esa fecha podrán acceder tanto al primer sorteo de entradas como a sesiones preventa destinadas a residentes de Los Ángeles y Oklahoma City.

De acuerdo con la cobertura de LA28, el sistema de asignación de boletos contempla un sorteo aleatorio, mediante el cual quienes se inscriban recibirán un horario asignado para adquirir las entradas. Esta dinámica se llevará a cabo en varias fases y es el método que la organización empleará para gestionar la elevada demanda. El medio detalló que la inscripción no garantiza directamente la obtención de entradas, sino la participación en el sorteo que irá definiendo los tiempos individuales de compra a lo largo de diversas etapas.

En la víspera de la apertura del proceso de registro, el LA Memorial Coliseum fue el punto de encuentro para más de 300 atletas. Estos deportistas representaron a 28 ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos desde 1960, con la meta de fortalecer la construcción de unos Juegos enfocados en la experiencia de los participantes deportivos. La organización destacó el carácter simbólico de este acto, enfatizando su intención de resaltar el protagonismo de los atletas en la cita olímpica.

El gerente general de LA28, Reynold Hoover, expresó que la ciudad se prepara para recibir a atletas de todo el mundo, y proyectó las próximas justas deportivas como una oportunidad para celebrar logros humanos destacados. "LA28 está listo para dar la bienvenida al mundo y a los deportistas más espectaculares de todos los rincones del planeta para lo que serán los mejores Juegos de la historia", sostuvo Hoover, según consignó el comité en su comunicación oficial.

Asimismo, Hoover agregó que "una entrada para los Juegos es mucho más que un asiento en las gradas. Es una oportunidad de presenciar la Historia y formar parte de momentos impresionantes en los que celebramos lo mejor de la Humanidad y vivimos la unidad a través del poder del deporte", según publicó la organización. Este mensaje reforzó la dimensión especial que la organización otorga a la experiencia de quienes consigan participar presencialmente en las competencias.

El procedimiento para adquirir entradas corresponde a una estrategia adoptada por el comité organizador para garantizar un acceso equitativo ante la masiva demanda. Según publicó la web oficial de LA28, inscribirse constituye el primer paso, y las siguientes fases definirán paulatinamente la asignación de horarios y la posibilidad de compra efectuada entre los seleccionados por sorteo. Esta medida busca evitar colapsos por venta directa y favorecer la transparencia en la distribución de boletos para las diversas disciplinas olímpicas y paralímpicas.

El comité organizador ha reiterado el llamado a quienes deseen asistir a las competiciones, subrayando que el registro previo es una condición indispensable para poder participar tanto en el primer sorteo de boletos como en las preventas. Según detalló en su comunicado público, las sesiones preventa estarán especialmente orientadas a residentes de Los Ángeles y Oklahoma City, como parte de las iniciativas para asegurar la participación de la comunidad local en un evento global de estas características.

El récord de registros alcanzado en 24 horas se interpreta, según los organizadores, como una señal del interés público que despiertan los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. El propio comité organizador subrayó en sus mensajes dirigidos al público la condición histórica que representa esta cita deportiva y la diversidad de aspirantes provenientes de múltiples regiones, resaltando el atractivo de la ciudad como sede para un encuentro de talla mundial.

El proceso de registro abierto hasta marzo de 2026 permitirá que nuevos interesados puedan todavía apuntarse, ampliando el alcance potencial de los sorteos y los mecanismos de adquisición de entradas. Según explicó la organización en su página web, todas las fases del sorteo se irán comunicando a los inscritos, quienes deberán estar atentos a las notificaciones oficiales para conocer los detalles de calendario y pasos a seguir. Por el momento, la cifra de inscritos representa uno de los inicios más altos en la historia reciente de los eventos olímpicos y paralímpicos, según el reporte del propio comité organizador.