Lucena (Aena) afirma que respeta a Ryanair pero está "cansado" del "debate estéril" sobre las tarifas

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha señalado este jueves que respeta "mucho operativamente a Ryanair", pero que está "un poco cansado", porque el debate que se mantiene con la aerolínea sobre las tarifas aeroportuarias "es absolutamente estéril".

Durante su participación en el Foro Nueva Economía, Lucena ha señalado que él "intenta no apartarse de temas objetivos en la discusión", pero que el debate se ha convertido "en algo absurdo".

La compañía irlandesa viene desde hace años acusando al grupo Aena de monopolio y de imponer unas tarifas aeroportuarias nada competitivas en algunos aeropuertos, en concreto los pequeños, de donde ha recortado millones de plazas.

Aena defiende que su modelo tarifario es "de los más competitivos que existen" y que, además, estas tarifas son necesarias para el correcto funcionamiento de sus infraestructuras.

Lucena ha hecho alusión a ciertas publicaciones en prensa del día de ayer, cuando se anunció el nuevo récord de tráfico alcanzado por Aena durante 2025, que narraban cómo Ryanair siguió creciendo en 2025 en España pese a abandonar ciertas rutas.

"Por tanto, hay que deducir que también hay mucha escenificación, mucho teatro, pero en la práctica las cosas van en otra dirección", ha señalado Lucena.

En esta línea, ha explicado que "es de primero de carrera de Economía en todas las facultades del mundo, también en Dublín" que la operación, mantenimiento y ampliación de los aeropuertos "cuesta dinero" y que la única duda "es quién lo paga", pero que "hay que evitar que lo termine pagando el contribuyente".

Por tanto, considera que es necesario regular "bien" los aeropuertos para que no deterioren sus infraestructuras y provoquen un gasto en las arcas públicas.

Sin embargo, ha señalado que "el coste de Aena para los españoles es negativo", porque por la vía de los dividendos --el Estado es propietario del 51% de la compañía-- "incluso tienen de vuelta una parte del dinero".

Además, haciendo alusión a las estimaciones de crecimiento del tráfico aéreo en España, ha indicado que es necesario prepararse para poder gestionar ese tráfico a través de las inversiones que tiene planteadas.

Es por estas inversiones, que comienzan el año que viene y que multiplicarán por 4,5 el presupuesto inversor del gestor aeroportuario, que Lucena considera que "es de sentido común" que las tarifas aeroportuarias, "que son de las más competitivas de Europa", aumenten moderadamente.

"Si alguien piensa que para mantener los aeropuertos de Aena en perfecto estado de revista, pedirles que acomoden el tráfico futuro y que sean cada vez más seguros se van a bajar permanentemente las tarifas, pues entras en una espiral de debate que creo que es un poco absurdo", ha recalcado Lucena.

No obstante, ha recordado que, aunque se produzca un "pequeño aumento de las tarifas" para financiar la inversión que viene, estas siguen siendo "un compromiso muy importante" y, "con mucha diferencia, unas de las más competitivas de Europa".

PERSEGUIR EL INTERÉS GENERAL

Asimismo, Luena ha esgrimido que "mucha gente se ha creído la patochada de que las inversiones en los aeropuertos las pagan las líneas aéreas", pero que, en realidad, las paga Aena.

A modo de ejemplo, ha señalado a otras compañías españolas, como Seat o Inditex, donde se entiende que sus inversiones las financia la propia empresa, no el cliente que adquiere productos.

Sin embargo, considera que su compañía está en un sector donde esa "patochada se repite mucho" y que "las palabras importan y conducen a percepciones y a propuestas incorrectas".

También ha recalcado que la "buena regulación aeroportuaria" debe atender al interés general, no al de las aerolíneas de Aena. En este sentido, ha indicado que la transformación prevista en los aeropuertos está diseñada "para España, para los próximos 30 años al menos", pero que "quién sabe qué aerolíneas va a haber volando dentro de 30 años".

Por eso, considera que las aerolíneas del presente "no pueden dictaminar un futuro en el que no se sabe si serán las protagonistas", aunque ha recalcado que esto no quiere decir que las líneas aéreas no sean muy importantes en el periodo de consultas.

"Las aerolíneas tienen que opinar, pero su opinión no puede ser determinante", como "tampoco puede ser la de Aena".