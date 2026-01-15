La ONU protesta ante Israel por el ataque de su ejército contra una patrulla española en Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha registrado al menos ocho ataques contra sus efectivos desde que se instauró el alto el fuego en noviembre de 2024, según los datos difundidos por la organización. Estas agresiones han ocurrido mientras siguen vigentes los compromisos de retirada tanto del ejército israelí como de las fuerzas de Hezbolá del sur del país, una exigencia recogida en el acuerdo pactado entre las partes. El incidente más reciente tuvo como protagonistas a soldados españoles, que fueron atacados el lunes por carros de combate israelíes dentro del territorio libanés, aunque no hubo heridos entre los integrantes del batallón español de la Brigada Este, consignó la FINUL.

El secretario general adjunto del Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, manifestó su desaprobación y protestó formalmente ante Israel tras este suceso, según informó el medio encargado de difundir el comunicado oficial. Además, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, declaró a los medios de comunicación que mantuvo una conversación directa con Lacroix, en la que expresó el descontento del Gobierno español por el incidente. Robles relató que Lacroix le confirmó haber trasladado la condena a las autoridades israelíes en una reunión celebrada al día siguiente del ataque. El funcionario de la ONU prometió, de acuerdo con la versión de la ministra, presentar una queja "total y absoluta en nombre de la ONU y España" al ejército israelí.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España también emitió una condena institucional frente a la agresión. Las autoridades españolas han insistido en la necesidad de esclarecer este tipo de ataques, que se han repetido en varias ocasiones en los meses recientes pese al marco de alto el fuego. El despliegue del contingente español en Líbano forma parte del compromiso de España con las misiones internacionales para la estabilización y seguridad en regiones conflictivas, en coordinación con organismos multilaterales como Naciones Unidas.

El medio detalló que los hechos se produjeron en la tarde del lunes, cuando tres tanques del ejército israelí cruzaron la frontera y dispararon contra la patrulla española. Todos los miembros del contingente resultaron ilesos, aunque la acción fue catalogada como una grave vulneración de los acuerdos vigentes y de la seguridad de las fuerzas internacionales desplegadas. Tras el episodio, distintos responsables españoles elevaron el tono de las reclamaciones y exigieron explicaciones detalladas a Israel.

Según consignó la FINUL, los ataques registrados durante 2025 no han representado bajas mortales para el personal desplegado, pero sí han generado inquietud entre los países que participan en la misión y entre los responsables del mantenimiento del frágil alto el fuego. El mandato de la misión en Líbano se apoya en resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y tiene como objetivo supervisar la retirada de las partes enfrentadas, además de garantizar la seguridad de la población civil en la región limítrofe entre Israel y Líbano.

La condena internacional tras el incidente también ha influido en el clima diplomático entre España e Israel. Según reportó la fuente original, las autoridades de ambos países mantienen consultas a nivel ministerial para analizar los pormenores de lo ocurrido y evitar la repetición de episodios similares. Mientras tanto, Naciones Unidas continúa evaluando la evolución de la violencia en la zona, en tanto la FINUL monitorea cualquier ruptura del alto el fuego y coordina la respuesta ante nuevos incidentes que puedan poner en peligro a su personal.

En declaraciones recogidas por el medio, Margaria Robles insistió en la prioridad que España otorga a la protección de sus tropas en acciones humanitarias y de mantenimiento de la paz, reiterando el respaldo institucional a los militares desplegados en Líbano. Robles destacó la coordinación permanente con los mandos de la ONU y la finalidad de las acciones diplomáticas emprendidas tras el ataque, cuyo objetivo es asegurar que los compromisos internacionales sean respetados por todos los actores implicados.

El caso del batallón español y los ataques previos contra fuerzas de paz se enmarcan en un contexto más amplio de tensión en la frontera sur del Líbano, donde la actividad militar y los incidentes armados se han incrementado a pesar de los acuerdos de cese de hostilidades, según puntualizó la FINUL. Naciones Unidas ha reiterado la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación entre las partes y de garantizar la integridad de quienes participan en operaciones para la estabilización regional, mientras España y otras naciones colaboradoras estudian nuevas medidas para reforzar la protección de sus contingentes.