La nueva serie Redmi Note 15 de Xiaomi llega con resistencia REDMI Titan, baterías de hasta 6.500 mAh y potencia con IA

Xiaomi ha presentado su nueva serie de 'smartphones' Redmi Note 15 que, compuesta por los modelos 15, 15 Pro y 15 Pro+, con sus variantes 5G, destaca por sus baterías con capacidad de hasta 6.500 mAh, la arquitectura resistente REDMI Titan, su sistema actualizado de imagen con inteligencia artificial (IA) avanzada y potencia impulsada por Snapdragon y MediTek.

La tecnológica ha ideado esta nueva serie con el objetivo de "redefinir la resistencia en la gama media" para superar retos diarios, tanto en autonomía como en durabilidad, de la mano de su nueva arquitectura Durabilidad REDMI Titan.

Esta arquitectura, común en toda la serie, incluye una placa base de alta resistencia, un marco medio reforzado y un diseño de absorción de impactos multicapa, complementado por Corning Gorilla Glass Victus 2. Como resultado, ofrecen resistencia ante caídas desde alturas de hasta 2,5 metros, así como la Certificación de Rendimiento Premium de SGS, que también asegura resistencia a aplastamientos y flexión.

Cabe resaltar el caso del modelo 15 Pro+ 5G, que incorpora un panel trasero de fibra de vidrio ultra resistente para mejorar la absorción de golpes "sin añadir peso innecesario". Esta resistencia se complementa con las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K en las versiones 15 Pro+ y 15 Pro, con lo que soportan inmersiones de hasta 2 metros durante 24 horas.

Por su parte, los modelos 15 Pro y estándar, también cuentan con resistencia mejorada al polvo y al agua, diseñados para soportar salpicaduras y derrames. También cuentan con pantalla Wet Touch 2.0, que permite seguir utilizándolos con precisión incluso con los dedos mojados.

Siguiendo esta línea, la durabilidad de su autonomía es otro de los "núcleos de esta actualización", como ha subrayado la firma. En el caso del Redmi Note 15 Pro+ 5G, cuenta con una batería de Silicio de Carbono (SiC) de 6.500 mAh, con un 10 por ciento de contenido de SiC. Esto se traduce en una autonomía de hasta dos días de uso.

Se trata de la primera vez que la compañía introduce tecnología de batería SiC en la serie, con lo que permite una mayor densidad energética en un formato compacto. Además, se combina con capacidad de carga rápida HyperCharge de 100 W y carga inversa de 22,5 W.

En el caso del Redmi Note 15 5G, a pesar de tener un perfil fino de 7,35 mm, siendo el más delgado de la serie, ofrece una batería con capacidad de 5.520 mAh. Sin embargo, la versión Redmi Note 15 asciende a los 6.000 mAh.

Estas baterías también ofrecen un largo ciclo de vida ya que, en los modelos Pro, incluye el sistema de gestión de batería Xiaomi Surge, que asegura retener el 80 por ciento o más de su capacidad después de 1.600 ciclos de carga. Esto equivale a alrededor de seis años de uso típico.

DISEÑO, EXPERIENCIA DE VISUALIZACIÓN Y AUDIO

En lo relativo a su experiencia de visualización de contenido, los nuevos Redmi Note 15 Pro+ y Redmi Note 15 Pro 5G cuentan con pantallas de 6,83 pulgadas, mientras que los modelos 15 Pro, 15 5G y 15, disponen de pantallas más reducidas de 6,77 pulgadas.

Con un diseño prácticamente sin bordes, estas pantallas ofrecen un brillo máximo de 3.200 nits, atenuación PWM de 3840Hz y certificaciones triples de cuidado ocular, de cara a asegurar el confort visual.

Por otra parte, el sonido también se ha mejorado para esta serie, con un aumento de volumen del 400 por ciento para el caso de los modelos Pro+ y Pro 5G, y un aumento del 300 por cien para el resto de 'smartphones'.

En su parte trasera, el Redmi Note 15 Pro+ se ha lanzado con una carcasa acabada en un material similar al cuero en color marrón y bordes dorados metálicos. Igualmente, los modelos 15 Pro 5G y 15 Pro están disponibles con un acabado metálico en azul y dorado, y los modelos 15 y 15 5G, cuentan con una versión en morado y azul, respectivamente.

En toda la línea destaca su módulo de cámaras trasero que, posicionado en el centro de la parte superior, tiene un formato cuadrado con esquinas redondeadas.

IMÁGENES ELEVADAS CON IA

En el apartado fotográfico, la nueva serie Redmi Note 15 también ofrece una actualización integral de imagen para toda la gama. En el centro de esta actualización están los modelos Redmi Note 15 Pro+ y el 15 Pro 5G, que están equipados con una cámara de 200 MP. Esto es, un nuevo sensor de imagen HPE de 1/1.4 pulgadas, con zoom óptico de 2x y 4x, HDR DAG de triple distancia focal y procesamiento avanzado con IA.

Xiaomi también ha explicado que los modelos Pro admiten cinco distancias focales de 23mm a 92mm a través de una sola lente, lo que permite un encuadre flexible para paisajes, fotografía callejera, retratos y primeros planos.

En el caso de los modelos Redmi Note 15 y 15 5G, cuentan con un sistema de cámara super nítida de 108 MP, con un teleobjetivo óptico de 3x que permite cubrir capturas de gran angular hasta primeros planos o retratos.

Estas opciones de fotografía se completan con las herramientas creativas impulsadas por IA que ha introducido Xiaomi en toda la serie, incluyendo un algoritmo de retrato ultra nítido, Dynamic Shots 2.0 para efectos de movimiento y edición sencilla con uso compartido directo en Instagram. También cuentan con AI Remove Reflection y AI Beautify. Para gestionar todo ello, los nuevos 'smartphones' incluyen el asistente AI Creativity Assistant en su versión Pro.

RENDIMIENTO, IA Y CONECTIVIDAD

Para impulsar toda esta tecnología, Xiaomi ha introducido el procesador Snapdragon 7s Gen 4 en el modelo más avanzado Redmi Note 15 Pro+ 5G, que también incluye el sistema de refrigeración Xiaomi IceLoop, destacándose como la única solución de refrigeración LHP en su gama.

El resto de modelos de la serie también están impulsados por procesadores Snapdragon y MediTek, que ofrecen un rendimiento rápido, gráficos fluidos y eficiencia energética mejorada, según ha detallado la compañía. Además, toda la serie es compatible con Google Gemini y sus funciones de IA.

La compañía ha destacado igualmente su asistente Xiaomi HyperAI en el modelo Redmi Note 15 Pro+, que ofrece experiencias más personalizadas e inteligentes en el uso diario del 'smartphone'.

Finalmente, en cuanto a conectividad, los modelos Pro introducen en la serie la Comunicación Offline de Xiaomi, que permite la transmisión de voz a kilómetros, incluso sin cobertura de red. Además, el modelo más avanzado está equipado con el sintonizador Xiaomi Surge T1S, que amplía la conectividad Bluetooth, WiFi, GPS y las redes móviles.

La compañía también ha apuntado que, para la nueva serie Redmi Note 15 se ha asociado con Discovery Channel y el explorador Ed Stafford, con la nueva serie documental 'Ed Stafford's Rite of Passage', donde muestra la resistencia de los 'smartphones' en el mundo real.

Con todo ello, Xiaomi ha lanzado el nuevo Redmi Note 15 por 199,99 euros en su versión de 6 + 128 GB y por 249,99 euros en su versión de 8 + 256 GB. El Redmi Note 15 5G está disponible por 299,99 euros en su versión 8 + 256 GB y por 349,99 euros en su versión de 12 + 512 GB.

En el caso del Redmi Note 15 Pro, se ha lanzado desde 349,99 euros en su versión 8 + 256 GB, hasta 399,99 euros en su versión de 12 + 512 GB. Igualmente, la versión 5G está disponible desde 399,99 euros en su versión 8 + 256 GB, hasta 449,99 euros en su versión de 12 + 512 GB.

Finalmente, el Redmi Note 15 Pro+ 5G, está disponible por 499,99 euros para su versión de 8 + 256 GB y por 529,99 euros en su versión de 12 + 512 GB.