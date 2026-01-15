Agencias

La aspiradora Roborock F25 ACE Pro y su tecnología de espuma ultradensa llegan a España

Con la nueva función JetFoaming, la marca presenta un modelo capaz de desincrustar suciedad resistente mediante millones de microburbujas, adaptando la potencia, el agua y el detergente, junto a innovaciones para limpiar rincones y realizar autolimpieza bactericida

El rodillo principal de la Roborock F25 ACE Pro integra un diseño denominado JawScrapers, inspirado en la forma de los dientes de los tiburones, dotado de raspadores de presión constante que logran recoger residuos como pelo y previenen enredos, a la vez que minimizan la aparición de marcas de agua. Esta característica complementa la tecnología principal de la nueva aspiradora, que ahora llega al mercado español, según informó el medio Europa Press.

La Roborock F25 ACE Pro utiliza el sistema JetFoaming, una innovación basada en la formación de espuma ultradensa que facilita la limpieza de manchas difíciles sobre superficies de distintos tipos. De acuerdo con Europa Press, esta tecnología fue presentada internacionalmente durante la feria de electrónica de consumo CES 2026, y permite al aparato transformar únicamente un mililitro de solución limpiadora en alrededor de 167 millones de microburbujas. Estas microburbujas tienen la capacidad de adherirse a contaminantes complejos, como restos de grasa o pasta de dientes endurecida, ayudando a disolverlos en una sola pasada. El sistema JetFoaming funciona mezclando aire con la solución detergente, que luego es proyectada a través de la boquilla frontal para generar una cobertura homogénea sobre el área a tratar.

Europa Press detalló que el diseño de la aspiradora contempla un rendimiento de alto nivel, al incluir una potencia de succión de 25.000 pascales y una presión descendente de 30 newtons. El rodillo, que rota a una velocidad de 430 revoluciones por minuto, está orientado a eliminar polvo profundamente incrustado y a tratar manchas tanto secas como húmedas, ampliando el espectro de utilización de este electrodoméstico. El aparato también incorpora modos inteligentes que optimizan los recursos de limpieza y adaptan la potencia, la cantidad de agua y el uso de detergente automáticamente según el tipo de superficie. En concreto, el modo ‘Auto’ ajusta estos parámetros para mejorar la eficacia y facilitar el mantenimiento. Las ruedas motorizadas SlideTech 2.0 colaboran para lograr una cobertura completa, permitiendo que el dispositivo alcance zonas de acceso difícil, como esquinas o espacios estrechos, sin dejar margen entre el rodillo y la zona limpiada.

Según publicó Europa Press, la tecnología FlatReach 2.0 posibilita llevar la inclinación de la aspiradora hasta los 180 grados, por lo que el aparato puede quedar completamente plano respecto al suelo. De este modo, la Roborock F25 ACE Pro puede introducirse debajo de camas, sofás u otros muebles, accediendo a áreas complicadas de limpiar sin que se registre una disminución en la potencia de succión. Esta funcionalidad resulta manejable desde la aplicación de Roborock para dispositivos móviles, que además ofrece opciones de control remoto similares a las de un robot aspirador, permitiendo programar limpiezas rápidas en zonas puntuales o adaptar la concentración de detergente a las necesidades específicas de cada tarea.

En el apartado de higiene post-limpieza, la compañía añadió una base de autolimpieza que opera a temperaturas de 95°C y puede eliminar hasta el 99,99 % de las bacterias, según certifica la entidad TÜV SÜD, reportó Europa Press. El proceso consta de un ciclo de lavado automático capaz de descomponer grasas y eliminar restos en el rodillo, gracias al sensor DirTect que regula la intensidad del enjuague según el nivel de suciedad. Una vez completado el lavado, el rodillo se seca en cinco minutos mediante la aplicación de aire a 95°C. Para los usuarios que prefieren un secado más prolongado y silencioso, la base cuenta con un ciclo alternativo de 30 minutos, durante el cual el nivel acústico no supera los 48 decibelios.

La aspiradora Roborock F25 ACE Pro está disponible en España desde el jueves 15 de enero con un precio inicial de 649 euros, detalló Europa Press. En el contexto del lanzamiento, la compañía ofrece una promoción que reduce el costo a 549 euros, válida hasta el 8 de febrero. Con esta combinación de innovaciones técnicas, opciones de personalización de la limpieza y mecanismos automáticos de higiene, el modelo busca ampliar las posibilidades de limpieza en hogares y espacios con requisitos exigentes de mantenimiento.

