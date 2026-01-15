Agencias

Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de agresión sexual: "Todo se va a aclarar"

Guardar

Julio Iglesias ha roto su silencio. Un día después de salir a la luz la denuncia que dos exempleadas del hogar han presentado contra el artista en la Audiencia Nacional acusándolo de agresiones sexuales, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal a lo largo de varios meses del año 2021 cuando formaban parte del servicio doméstico en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, y ante el aluvión de informaciones que están surgiendo ante un asunto tan grave y delicado como este, el exmarido de Isabel Preysler ha hecho sus primeras declaraciones.

Después de que su entorno deslizase -entre ellos su íntimo amigo Ramón Arcusa, mitad del Dúo Dinámico- que Julio está tranquilo, aunque afectado y lógicamente preocupado por la repercusión internacional que están teniendo estas acusaciones que han destapado esDiario.es y Univisión a través de un reportaje de investigación con el desgarrador testimonio de las dos extrabajadoras narrando al detalle cómo el cantante abusó presuntamente de ellas y las agredió sexualmente tratándolas prácticamente como "esclavas", ahora es el propio padre de Enrique Iglesias el que ha tomado la palabra.

A pesar de lo complicado del momento, y de que asegura que todavía no ha llegado la hora de hablar para defenderse de este escándalo sin precedentes, Julio no ha dudado en atender a la llamada de la revista ¡Hola! por la gran amistad que les une desde hace décadas; y, como desvela la publicación en exclusiva, por el momento prefiere ser prudente aunque sí ha asegurado que está tranquilo pese a la gravedad de las acusaciones.

"No es para él el momento de hablar, pero nos dice con total rotundidad que ese momento va a llegar muy pronto", apunta, ya que el artista está preparando su defensa con su equipo de abogados y está convencido de que "todo se va a aclarar" antes de lo que pensamos.

"Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido", revela ¡Hola!, que además explica que, aunque en este duro trance han optado por el silencio público -ya que el propio Julio habría pedido a su entorno cercano que no hablen de él públicamente ni siquiera para defenderle- tanto su mujer Miranda Rynsburger como sus ocho hijos "niegan rotundamente los hechos en privado y muestran su estupor ante lo que está sucediendo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado en rebeldía a cinco años de prisión el exdiputado y líder del partido tunecino Al Karama

Seifedín Majuf, expresidente parlamentario tunecino, ha recibido una pena tras ser hallado culpable de delitos vinculados con disturbios y amenazas contra instituciones estatales, mientras sigue prófugo, informaron fuentes judiciales y medios locales

Condenado en rebeldía a cinco

El derrumbe de una grúa sobre una carretera tailandesa deja al menos dos muertos y cinco heridos

El derrumbe de una grúa

Albares comparece este jueves en el Congreso para exponer la posición del Gobierno sobre Venezuela

El responsable de la diplomacia española detalla este jueves en sede parlamentaria la postura ante la crisis venezolana, las gestiones recientes del Ejecutivo y la reacción tras la operación militar estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro

Albares comparece este jueves en

El PP creará este jueves otra comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

El PP creará este jueves

PP busca que el Congreso lea este jueves una declaración contra la represión de los 'ayatolás' y apoyo al pueblo iraní

PP busca que el Congreso