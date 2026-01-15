Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas ante las preocupaciones por un ataque de EEUU

La alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos en Qatar sobre la seguridad de sus nacionales, instando a evitar desplazamientos no esenciales a la Base Aérea Al Udeid, se suma a una cadena de advertencias y reacciones diplomáticas tras el cierre temporal del espacio aéreo iraní. Según reportó FlightRadar24, Irán reabrió su espacio aéreo después de una suspensión cercana a las cinco horas ante la amenaza de un posible ataque estadounidense y las recomendaciones de diversos gobiernos extranjeros, generando una situación de inestabilidad en la región.

De acuerdo con los datos de FlightRadar24, el cierre obligó a la cancelación, desvío y retraso de numerosos vuelos internacionales, ya que solo se permitía el aterrizaje o despegue de aeronaves con autorización expresa. El NOTAM —aviso a la aviación— que restringió la actividad aérea expiró cerca de las 2:00 del jueves, lo que permitió que algunos vuelos reanudaran su trayecto hacia Teherán. Esta interrupción tuvo lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre un eventual ataque militar si no se ponía fin a las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales en Irán, detalló la plataforma de seguimiento de vuelos.

En días recientes, la Casa Blanca reiteró que, para el mandatario estadounidense, las acciones diplomáticas representan la “primera opción”, pero las amenazas abiertas contra el gobierno iraní provocaron una serie de respuestas inmediatas en el plano internacional. El miércoles, Trump señaló que “las muertes en Irán han parado”, expresión recogida por diversos medios, en un intento de rebajar la tensión tras las protestas y represión en ese país.

Teherán advirtió a Washington sobre una posible respuesta si Estados Unidos llegaba a ejecutar un ataque sobre suelo iraní. Como reacción, la Embajada de Estados Unidos en Qatar recomendó a sus ciudadanos evitar desplazamientos no esenciales a la Base Aérea Al Udeid, que ya había sido blanco de ataques por parte de Irán en junio de 2025, después de que Israel realizara ofensivas en la región y EEUU bombardease instalaciones nucleares iraníes, según consignó FlightRadar24. En paralelo, la misión diplomática estadounidense en Kuwait prohibió a la mayoría de su personal desplazarse a instalaciones militares clave como el Campamento Arifjan, Campamento Buehring, Base Aérea Ali Al Salem y Campamento Patriot, reportó la misma fuente.

Estados Unidos mantiene presencia militar en diferentes puntos estratégicos de la región, con bases en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Arabia Saudí y Jordania, lo que ha motivado la emisión de varias alertas de seguridad dirigidas a sus ciudadanos y empleados en estos países, según FlightRadar24.

Simultáneamente, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén distribuyó una nueva advertencia de seguridad invitando a sus connacionales en territorio israelí a revisar sus planes de viaje, dada la situación de tensión regional. Esta recomendación se difundió en un contexto en el que Teherán responsabilizaba repetidamente a Israel de incitar disturbios y violencia durante las movilizaciones en Irán, un señalamiento recogido por la publicación especializada.

Washington pidió últimamente a sus ciudadanos presentes en Irán que abandonaran el país, un llamamiento que fue secundado poco después por los gobiernos de España, Italia y Reino Unido, confirmando este último el cierre temporal de su Embajada en Teherán y la retirada de su personal diplomático. Esta oleada de advertencias y medidas de prevención diplomática evidencia la preocupación internacional ante el riesgo de una escalada en el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con la información reunida por FlightRadar24.

Al reabrirse el espacio aéreo iraní, varias aerolíneas retomaron operaciones hacia Teherán paulatinamente. Durante las horas de cierre, vuelos internacionales sufrieron cambios en sus rutas, provocando demoras y cancelaciones que afectaron tanto a pasajeros como a la programación global de tráfico aéreo. El monitoreo en tiempo real permitió verificar el levantamiento de restricciones tan pronto como el NOTAM expiró, permitiendo normalizar, en parte, el flujo de vuelos hacia el principal aeropuerto iraní, según el seguimiento de FlightRadar24.

Las tensiones entre Teherán y Washington han puesto en alerta tanto a ciudadanos extranjeros como a las comunidades diplomáticas y a operadores de aviación internacional. La reapertura del espacio aéreo representa una distensión temporal, aunque persisten las advertencias de seguridad y las recomendaciones de evitar desplazamientos, señalando que el ambiente continúa marcado por un alto nivel de precaución en la zona.