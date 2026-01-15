Agencias

Goldman Sachs ganó el año pasado 14.045 millones de euros, un 20,5% más, y mejorará el dividendo

El banco estadounidense Goldman Sachs obtuvo un beneficio neto atribuido de 16.300 millones de dólares (14.045 millones de euros) en 2025, lo que representa un avance del 20,5% en comparación con el resultado contabilizado el ejercicio anterior.

Los ingresos de la entidad sumaron 58.283 millones de dólares (50.219 millones de euros), un 8,9% más, incluido un crecimiento del 68,3% en el aporte por intereses netos, que fue de 13.559 millones de dólares (11.683 millones de euros).

De su lado, la banca de inversión aumentó su facturación un 20,8%, hasta los 9.348 millones de dólares (8.055 millones de euros), mientras que el área de gestión de inversiones creció un 10,9%, hasta los 11.749 millones de dólares (10.123 millones de euros). La creación de mercados generó 17.993 millones de dólares (15.504 millones de euros), un 2,2% menos.

Asimismo, las comisiones percibidas brindaron 4.042 millones de dólares (3.483 millones de euros), un 1,1% menos, al tiempo que otros conceptos hicieron lo propio con 1.592 millones de dólares (1.372 millones de euros).

Para las provisiones por riesgo de crédito, Goldman Sachs reservó 1.113 millones de dólares (959 millones de euros), equivalente a un descenso interanual del 17,4%.

Ya solo en el cuarto trimestre, las ganancias ascendieron a 4.384 millones de dólares (3.777 millones de euros) y la cifra de negocio a 13.454 millones de dólares (11.593 millones de euros), un 11,8% más y un 3% menos, respectivamente.

"Seguimos observando altos niveles de compromiso por parte de los clientes en todas las divisiones y esperamos que el impulso se acelere en 2026, activando un efecto multiplicador en toda nuestra empresa", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon.

La multinacional ha incrementado en 50 centavos (0,43 euros) el dividendo del primer trimestre de 2026 a 4,50 dólares (3,88 euros). Este será abonado el 30 de marzo a los accionistas que figuren como tal al cierre de la Bolsa el 2 de marzo.

