Fujifilm presenta Instax mini Evo Cinema en España, que llegará el 28 de enero con su 'Eras Dial'

El interés por la herramienta 'Eras Dial' ha crecido en los últimos días, tras su anuncio reciente en Japón, por su capacidad de permitir que las fotografías se ambienten en décadas específicas mediante el uso de filtros y efectos visuales. Según informó Europa Press, Fujifilm ha confirmado la llegada de la cámara híbrida Instax mini Evo Cinema a España, cuya comercialización empezará el 28 de enero y que introduce esta innovadora función junto con otras características avanzadas para fotografía y video.

Fujifilm detalló que la Instax mini Evo Cinema, inspirada en la clásica cámara 'FUJICA Single-8', es un dispositivo que combina grabación de video, captura de fotografías e impresión instantánea, todo integrado en una sola unidad. El 'Eras Dial' es uno de sus elementos más destacados, posibilitando al usuario seleccionar entre distintas épocas, desde la década de 1930 hasta los años 2010. Cada década viene acompañada de filtros y efectos específicos que simulan la estética visual de esas épocas, y uno de los más solicitados, según publicó Europa Press, es el modo que imita la grabación de cámaras de película de 8 mm utilizadas en la década de 1960.

La cámara permite, mediante un dial de control de intensidad, realizar ajustes precisos sobre el color, contraste y el nivel de ruido en la imagen, lo que aporta una mayor personalización a cada toma. Una vez definida la época y graduada la intensidad, la Instax mini Evo Cinema posibilita incorporar marcos personalizados a cada fotografía o videoclip, ampliando las alternativas creativas del usuario. La herramienta de selección de marcos, según reportó Europa Press, complementa las opciones de edición y personalización del contenido generado.

Además, este dispositivo presenta la posibilidad de alternar fácilmente entre los modos cine y foto. En el modo cine, el usuario puede registrar clips de hasta 15 segundos y la cámara los reúne de forma automática en una secuencia de video. Otra función novedosa es la generación de un código QR a partir del video capturado. Este código puede imprimirse junto con una imagen fija extraída del mismo video, permitiendo compartir la grabación de una manera física y digital a la vez. De acuerdo con Europa Press, esto amplía las formas en que los usuarios pueden enviar y conservar sus creaciones audiovisuales.

El precio de lanzamiento de la Instax mini Evo Cinema se ha fijado en 379,99 euros para el mercado español y estará disponible a escala global a partir del 28 de enero. La compañía ha adelantado la fecha de lanzamiento frente a la programación inicial en Japón, donde estaba prevista para el 30 de enero, según consignó el medio.

Al margen de la cámara, Fujifilm ha dado a conocer también la impresora Instax mini Link+. Según detalló Europa Press, se trata de la versión más reciente dentro de la serie de impresoras instantáneas para teléfonos inteligentes de la marca. Este modelo incorpora funciones orientadas a potenciar la creatividad y la personalización de las impresiones, integrando herramientas novedosas en una aplicación compatible con dispositivos móviles. Además de permitir impresiones directas y sobre la marcha, la mini Link+ facilita imprimir imágenes almacenadas en el teléfono o extraídas de cuentas personales de plataformas como Pinterest.

La impresora Instax mini Link+ añade, según informó Europa Press, un modo de diseño enfocado especialmente en impresiones que contienen una gran cantidad de texto o trabajos ilustrativos, ampliando su utilidad para usos más allá de la fotografía común. El nuevo dispositivo estará disponible a partir del 28 de enero, con un precio estimado de 149,99 euros. De este modo, Fujifilm continúa reforzando su gama de soluciones para la fotografía instantánea, tanto en productos que apelan a la nostalgia y el diseño clásico como en innovaciones encaminadas a la integración con plataformas digitales y redes sociales.