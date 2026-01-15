Flick convoca a Cancelo y a todos los titulares para Santander

La decisión de Hansi Flick de llevar a Santander a Tomàs ‘Tommy’ Marqués, centrocampista del filial, introduce un elemento novedoso en la convocatoria del FC Barcelona, mientras el club se juega su continuidad en la Copa del Rey. El entrenador no solo suma talento joven, sino que también apuesta por el máximo potencial disponible al desplazar a todos los jugadores titulares hacia el encuentro de octavos de final ante el Real Racing Club de Santander. Según informó el medio original, Flick no ha dejado margen al azar y refuerza la plantilla con la incorporación del recién llegado João Cancelo, quien afronta la posibilidad de debutar tras apenas un entrenamiento con el grupo.

El FC Barcelona, dirigido por Flick, afronta el compromiso de Copa tras regresar de una serie de resultados positivos, de acuerdo con lo consignado por la fuente. El equipo levantó recientemente la Supercopa de España tras vencer a Athletic Club y al Real Madrid, y viene de imponerse en el derbi de LaLiga EA Sports frente al RCD Espanyol. Ahora, la mirada se deposita sobre el enfrentamiento copero frente al Racing en El Sardinero, un campo tradicionalmente complicado, especialmente porque el Racing lidera actualmente LaLiga Hypermotion, a pesar de su tropiezo en la última jornada.

La estrategia desplegada por Flick responde al reciente precedente de la eliminación del Real Madrid en su visita a Albacete, tal como reportó la fuente, una sorpresa que ha incrementado la prudencia en el conjunto azulgrana de cara a compromisos a partido único. La convocatoria para el partido incluye a Ter Stegen, Szczesny, Joan Garcia, Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal, Tommy, Roony, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford. Esta lista resalta la presencia de prácticamente todos los jugadores principales del primer equipo, lo que subraya la intención de Flick de asegurar la clasificación.

Según destaca la fuente, las bajas en la convocatoria azulgrana responden únicamente a lesiones y sanciones. Los jugadores Gavi y Andreas Christensen se mantienen fuera por lesión, mientras que Frenkie de Jong no podrá participar como consecuencia de su expulsión en la final de la Supercopa frente al Real Madrid. El resto de efectivos están disponibles y ya han sido integrados en la planificación del cuerpo técnico para el desplazamiento a Santander.

De acuerdo con figuraciones del medio citado, la partida de João Cancelo representa un foco de atención especial. El lateral portugués, que apenas ha completado una sesión de trabajo junto a sus nuevos compañeros, ha sido incluido en el grupo desplazado, lo que abre la puerta a su posible debut con la camiseta del Barcelona. La inclusión de Cancelo refuerza la banda derecha y añade una variable táctica adicional de cara a un duelo de eliminación directa en una de las competiciones más tradicionales del fútbol español.

La noticia de la convocatoria confirma la apuesta por la experiencia y la profundidad de plantilla, pero a su vez destaca la confianza depositada en las categorías inferiores del club, como lo representa la llamada a filas de Tommy Marqués. El medio subrayó la decisión de Flick de incluir a promesas del segundo equipo, integrando juventud y proyección en un plantel marcado principalmente por titulares consagrados.

El compromiso contra Racing aparece así determinado por una mezcla de pragmatismo y ambición tras la serie de éxitos recientes, en un contexto de máxima exigencia competitiva según recoge la fuente. La gestión del plantel, que contempla la inclusión de refuerzos recientes, suplentes con minutos en el primer equipo y canteranos del filial, ilustra la búsqueda del equilibrio necesario en una fase decisiva del torneo.

Mientras El Sardinero se prepara para albergar el cruce de octavos de final, la atención se concentra en las decisiones técnicas de Flick y en la respuesta del Barcelona ante un rival que ha demostrado solidez en la segunda división española. El partido gana relevancia adicional tras la eliminación del Real Madrid, lo que refuerza la narrativa de una Copa del Rey abierta a sorpresas y cambios de guion de acuerdo a lo detallado por la fuente consultada. La ambición del Barcelona y la presión añadida por los recientes antecedentes condicionan un duelo que, según han destacado medios como la fuente original, exige la máxima concentración desde el pitido inicial.