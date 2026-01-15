España asumirá el mando de la misión de la OTAN en Irak en mayo

El teniente general Ramón Armada ha visitado a las fuerzas aliadas de la OTAN en Bagdad antes de asumir el liderazgo de una de las misiones más relevantes de la alianza occidental en territorio iraquí. Durante su visita, Armada resaltó ante los efectivos la importancia de su labor en un operativo que se desarrolla en un entorno especialmente delicado y donde la presencia internacional, según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), resulta fundamental para el objetivo de la misión. Con este contexto de preparación y coordinación, España se hace cargo del mando de la misión de la OTAN en Irak (NMI, por sus siglas en inglés) el 26 de mayo, reemplazando así al general de división francés Christophe Hintzy, quien lideraba la operación desde mayo de 2025, de acuerdo con la información divulgada por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Según explicó Robles en declaraciones recogidas por medios durante su comparecencia en el Congreso, el propósito de la NMI es colaborar en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad iraquíes y en el desarrollo de sus instituciones de enseñanza militar a través de programas de capacitación y asesoramiento orientados a los funcionarios de defensa del país. De acuerdo con lo publicado, la aportación española actualmente se sitúa como la mayor de todos los aliados con unos 170 efectivos desplegados en la misión.

El relevo en el mando de la misión se produce en un momento en que la OTAN refuerza su implicación en la estabilidad de Irak. La NMI constituye una pieza central en los esfuerzos de la alianza por evitar la reaparición de movimientos yihadistas y consolidar la seguridad regional. Según consignó el EMAD, las operaciones en la capital iraquí suponen un reto logístico y estratégico, lo cual demanda un alto grado de coordinación entre los distintos países participantes y con las autoridades locales.

La cooperación de España con Irak abarca, además, otros ámbitos más allá de la misión que encabeza la OTAN. De acuerdo con lo reportado por el medio, la ministra Robles firmó el miércoles un acuerdo con el Ministerio de Defensa y el Servicio de Contraterrorismo Iraquí para consolidar la formación en materia de lucha antiterrorista, incluso después de la conclusión prevista de la operación internacional ‘Inherent Resolve’ contra el Estado Islámico en septiembre de 2026. Esta colaboración bilateral permite mantener la continuidad en la preparación de fuerzas locales frente a amenazas terroristas y se enmarca en el compromiso español de largo plazo con la seguridad del país asiático.

Tal como recogen las declaraciones de Robles, la relación bilateral entre Madrid y Bagdad se considera “magnífica”. Según la titular de Defensa, el papel de Irak resulta “esencial” en el equilibrio de Oriente Próximo y España seguirá contando con una presencia activa en la región. Robles subrayó la relevancia de mantener una estrategia sostenida de cooperación, subrayando que “España va a seguir teniendo protagonismo”.

La prevista finalización de la operación ‘Inherent Resolve’, liderada por una coalición internacional y destinada a neutralizar al Estado Islámico, dará lugar progresivamente a una reducción del número de militares españoles destacados en Irak. Sin embargo, de acuerdo con los comentarios de la ministra citados por el medio, el liderazgo en la NMI asegura que España conservará un “número significativo” de soldados en el país, manteniendo así su contribución a los esfuerzos de estabilidad y formación impulsados tanto por la OTAN como de manera bilateral.

El traspaso del mando al teniente general Armada amplía no solo la presencia española en operaciones internacionales, sino que también refuerza la coordinación con las instituciones militares locales. Según el EMAD, estos movimientos confirman el compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con la capacitación y el apoyo a la modernización de los aparatos de defensa iraquíes y ratifican la política de continuidad en la implicación española dentro de los marcos multilaterales y bilaterales.

La suma de la capacitación facilitada por la NMI y los acuerdos de colaboración en materia antiterrorista refuerza la posición española como uno de los principales actores extranjeros en la reconstrucción y la seguridad de Irak, según lo comunicado por el Ministerio de Defensa. Los programas de asesoría y formación pretenden mejorar tanto la respuesta inmediata ante amenazas como la consolidación a largo plazo de las capacidades propias de las autoridades militares nacionales.

España, a través de la labor de sus contingentes desplegados y de acuerdos de cooperación firmados en las últimas semanas, fortalece no solo su aportación a la OTAN, sino también la relación con el gobierno iraquí. Según aseguró Robles, el impulso a esta colaboración se mantendrá más allá de los cambios en los principales operativos de la coalición internacional, reflejando así un enfoque estratégico de permanencia y adaptación en la región.

De esta manera, la asunción de la jefatura de la misión de la OTAN en Bagdad por parte de Ramón Armada marca la transición a una nueva fase en la relación entre ambos países y en la implicación española en los procesos de estabilidad y reconstrucción iraquíes. Tal como informó el medio, la continuidad y el refuerzo de la presencia militar española sitúan al país en una posición relevante tanto en el marco de la alianza atlántica como en la política bilateral con Bagdad.