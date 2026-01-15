El sector agrario tomará las calles del 26 al 30 de enero en protesta por recortes de la PAC y Mercosur

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, señaló que pese a que, hasta el momento, no existe una convocatoria oficial nacional unificada, ya comenzaron movilizaciones en diferentes puntos del país y se han programado actos en lugares emblemáticos como Madrid. Este llamado coincide con la decisión tomada por las principales organizaciones de productores en España de intensificar la presión ciudadana en respuesta a lo que consideran amenazas graves para el sector, según reportó el medio original.

El anuncio de la próxima campaña de protestas se produjo después de que representantes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) detallaron su postura conjunta frente a los recortes contemplados para la próxima Política Agrícola Común (PAC), al impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, y a la burocracia creciente que afecta la labor en el campo español. Según informó el medio, entre el 26 y el 30 de enero, agricultores y ganaderos se movilizarán en todo el país, con una concentración principal prevista para el 29 de enero y protestas localizadas como tractoradas y actos organizados por asociaciones locales.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, enfatizó que el objetivo principal consiste en coordinar la mayor cantidad posible de acciones durante la jornada del 29 de enero, a fin de manifestar el descontento y exigir respuestas concretas al Gobierno. Estos actos de protesta incluyen no solo manifestaciones y marchas de tractores, sino también la organización de eventos en diversas regiones, que buscan visibilizar el impacto de las nuevas políticas sobre el medio rural. De acuerdo con la información difundida, ya comenzaron bloqueos en la frontera con Francia en Irún, y para los próximos días se han cerrado fechas de concentraciones agrarias en zonas como el Levante y Valladolid, así como al menos cuatro tractoradas en la comunidad de Extremadura.

Según publicó la fuente original, Pedro Barato expresó el rechazo contundente de Asaja a la versión actual del pacto UE-Mercosur. Planteó que el acuerdo, en su opinión, carece de reciprocidad y sumerge al sector agrario en una situación de competencia desigual, lo que genera una profunda preocupación entre los productores españoles. Barato declaró: "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro", manifestando así la postura crítica de la organización ante las iniciativas planteadas por las instituciones europeas y nacionales.

Por otra parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, profundizó en la idea de que el campo español no rechaza la apertura comercial en sí misma, sino las condiciones actuales de los tratados que, según sus declaraciones, colocan a los agricultores y ganaderos en desventaja. Padilla subrayó: "No estamos en contra del comercio, pero sí del comercio en condiciones [desfavorables], porque Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal". El dirigente agrario añadió que el sector se siente como moneda de cambio en negociaciones internacionales, declarando: "Se está vendiendo al sector agrario por calderilla, nos pueden usar como moneda de cambio, pero no estamos de acuerdo y vamos a seguir luchando donde sea", según recogió la fuente.

De acuerdo con la información difundida, los recortes proyectados para la PAC, un instrumento financiero clave para la sostenibilidad del sector primario europeo, representan una de las principales causas del malestar actual. Los organizadores de las movilizaciones sostienen que la reducción de fondos y la imposición de trámites administrativos cada vez más complejos han disparado una crisis en el medio rural, impactando tanto a la rentabilidad de las explotaciones como a la capacidad de los agricultores y ganaderos para competir en igualdad de condiciones en el mercado común.

Según consignó el medio, el exceso de burocracia y la percepción de desprotección frente a productos importados procedentes de países extracomunitarios inciden negativamente sobre la viabilidad de numerosas explotaciones familiares. El contexto descrito por las organizaciones agrarias refleja que muchos productores consideran que los acuerdos comerciales internacionales posibilitan la entrada de mercancías bajo normativas menos exigentes que las aplicadas a los productores europeos, una situación que, a juicio de las asociaciones convocantes, reduce el precio de mercado y obstaculiza la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones en España.

El desarrollo de estas protestas se enmarca en una serie de manifestaciones agrarias que, en los últimos años, han sido frecuentes tanto a nivel nacional como europeo. El medio recordó que los tractores ocupan de nuevo las calles tanto en 2024 como en el ejercicio anterior, alzando la voz frente a lo que califican como una crisis profunda del medio rural. El descontento ha sido reiterado por las organizaciones promotoras, que exigen cambios estructurales tanto en las políticas comunitarias como en la gestión de acuerdos de comercio internacional.

Durante la semana de movilizaciones, el país verá la presencia de cientos de tractores en las principales vías urbanas y rurales, así como concentraciones de agricultores y ganaderos organizadas por colectivos locales, con Madrid como uno de los epicentros de la protesta. Las asociaciones han hecho un llamado a la unidad del sector y a la ciudadanía a acompañar sus demandas, reclamando medidas urgentes que permitan hacer frente a la crisis y recuperar la competitividad en el contexto europeo y global, según detalló la fuente original.