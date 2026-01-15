El Real Madrid suma otro drama copero a su larga lista negra del siglo XXI

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles de la Copa del Rey Mapfre tras perder por 3-2 con un gol en el tiempo de añadido ante el Albacete Balompié, equipo de LaLiga Hypermotion, en los octavos de final, para sumar otro drama sonrojante en el torneo del KO en el siglo XXI.

En el primer examen de Álvaro Arbeloa, después de solo un entrenamiento tras la salida de Xabi Alonso del banquillo madridista, el Real Madrid no pasó el test y suspendió estrepitosamente frente a un Segunda División, encajando un gol más allá del minuto del encuentro disputado en el Carlos Belmonte, donde dejó una discreta imagen y nunca fue por delante en el marcador.

La era del salmantino no empieza con buen pie, sin reacción tras perder también tres días antes la Supercopa de España con Alonso, un golpe directo al orgullo madridista para un equipo que, como dijo su capitán Dani Carvajal, "ha tocado fondo". Aunque no es la única noche negra del equipo merengue en lo que va de siglo en un torneo que le ha dado más disgustos que alegrías y en el que había mejorado en sus últimas temporadas con dos finales de las tres últimas.

El siglo copero empezó mal pronto. El 6 de marzo de 2002, el Deportivo le aguó la fiesta del Real Madrid, que celebraba su centenario en la final de Copa disputada en el Santiago Bernabéu. El conjunto gallego, en el conocido como 'Centenariazo', reventó un partido que parecía tener todo a favor de un equipo merengue entrenado por Vicente del Bosque y con figuras como Zinédine Zidane, Raúl González, Roberto Carlos, Figo o Fernando Hierro.

"No vamos a ir con los dodotis". Estas fueron las palabras de 'Jabo' Irureta en la previa, y lo cumplieron. Al descanso, el 'Dépor ya ganaba 0-2 con goles de Sergio González y Diego Tristán, una renta insalvable para el Real Madrid, que solo se acercó en el marcador con un tanto de Raúl. El Deportivo, apoyado por su numerosa y ruidosa afición dejó al Bernabéu helado viendo como Fran González levantaba la Copa en el palco.

En la final de 2004 y con el Zaragoza como rival, el conjunto blanco de los 'Galácticos' cayó en la final copera por 2-3 en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Los tantos de Dani García y un joven David Villa remontaron antes del descanso el gol inicial de David Beckham. Roberto Carlos llevó el partido a la prórroga, en la que el Real Madrid no pudo evitar el triunfo final de los maños, gracias a tanto de Luciano Galletti en el 110' y después de que José María Gutiérrez 'Guti' fuese expulsado.

Fue el principio del fin de Carlos Queiroz, apuesta de Florentino Pérez para reemplazar a Del Bosque en el banquillo merengue, al frente de un equipo que parecía entonces destinado al triplete. Semanas después, los blancos fueron eliminados en cuartos de final de la Champions frente al AS Monaco, que terminó de hundir a los blancos, que se dejaron ir también en Liga.

Solo dos años después, de nuevo el Zaragoza endosó un contundente 6-1 a los blancos en la ida de semifinales de Copa en La Romareda, después de eliminar al Atlético de Madrid en octavos y al Barça en cuartos. Diego Milito convirtió un 'hat-trick' en apenas media hora, para dejar en anécdota el solitario tanto de Julio Baptista antes del descanso. La fiesta mañana prosiguió en la segunda parte, con otro gol del argentino y un doblete de Ewerthon.

En la vuelta, con los brasileños al poder, el Real Madrid apretó desde el inicio en el Bernabéu y se colocó 3-0 en 10 minutos con goles de Cicinho, Robinho y Ronaldo Nazario. El cuarto tanto de Roberto Carlos en la segunda parte hizo soñar al madridismo, pero la épica se cortó ahí y el Zaragoza avanzó a la final.

EL 'ALCORCONAZO' Y LA ALINEACIÓN INDEBIDA DE CHERYSHEV

En la campaña 2008-09, el Real Madrid quedó eliminado a las primeras de cambio por el Real Unión de Irún, de Segunda B. Con Raúl, Fabio Cannavaro, Marcelo, Saviola o Higuaín en la plantilla, los blancos volvieron del Stadium Gal con un 3-2 en contra. En la vuelta, el marcador fue de 4-3 con tres tantos del '7' madridista, pero un gol en la recta final de Eneko Romo dio el pase a los vascos por el valor doble de los goles fuera de casa, en otro rapapolvo en el Bernabéu.

Una de las peores noches coperas para el conjunto merengue se vivió en el Estadio Santo Domingo. En el primer año del regreso de Florentino Pérez y con Manuel Pellegrini en el banquillo, el Alcorcón venció por 4-0 en la ida de dieciseisavos de final del curso 2009-10, ante un Real Madrid con nombres como Karim Benzema, Raúl, Guti o Rafael Van der Vaart. En la vuelta, tampoco hubo ni siquiera amago de épica, con un pírrico 1-0 en otra temporada que acabó sin títulos para el conjunto de Chamartín.

También fue muy sonado el adiós del Real Madrid a la Copa en diciembre de 2015, sobre todo, por la forma. El conjunto madridista, entrenado por Rafa Benítez, se estrenaba en el torneo ante el Cádiz CF en el Carranza, que entonces militaba en Segunda B. Los blancos se impusieron por 1-3, pero fue eliminado por alineación indebida de Denis Cheryshev, que arrastraba un partido de sanción del curso anterior, cuando era jugador del Villarreal.

Nadie en el Real Madrid se percató de este detalle y el técnico alineó al ruso, que incluso marcó el primer gol en el minuto 3 del encuentro. Con las gradas celebrando con ironía antes del pitido final, los blancos se despidieron de la Copa, semanas antes de que Benítez fuera destituido.

En 2018, en la ronda de cuartos de final, el CD Leganés asaltó el Santiago Bernabéu y venció por 1-2 en la vuelta, neutralizando el primer triunfo blanco por 0-1 en Butarque. Los goles de Eraso y, en la recta final, de Gabriel Pires congelaron al madridismo, en una temporada en la que terminaron levantando la Champions.

Un año después, fue el FC Barcelona el que conquistó el feudo madridista con una goleada (0-3) en la vuelta de semifinales y tras un valioso 1-1 en el Camp Nou. Los blancos, entrenados por Santiago Solari, relevo del destituido Julen Lopetegui meses antes, perdieron con Luis Suárez como protagonista, autor de dos de los goles, en el inicio de una semanas decepcionantes para los madridistas, cayendo también en Champions ante el Ajax y tirando la Liga.

Y en 2021, en la última noche negra antes del 'Albacetazo', fue el Alcoyano, de Primera RFEF, el que amargó al Real Madrid de Zidane. En El Collao, el conjunto alicantino eliminó al equipo merengue en la prórroga, a la que se llegó con 1-1 con goles de Éder Militao y Solbes para los locales, que resistieron las embestidas blancas gracias a las intervenciones de su guardameta, José Juan, de 40 años, y rubricaron la machada con un tanto de Casanova.