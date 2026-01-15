Agencias

El Gobierno se alegra de que la Fiscalía rechace investigar a Zapatero por narcotráfico y espera que le pidan perdón

Guardar

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado que la Fiscalía Antidroga se oponga a investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) por tráfico de drogas y colaboración con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Me alegro mucho de que eso ocurra, es lo que esperaba y espero que pidan perdón algunos", ha señalado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras comparecer a petición del PP por presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha hecho estas declaraciones después de que la Fiscalía Antidroga pidiese a la Audiencia Nacional que no admita la querella impuesta por Hazte Oír contra Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" de Maduro.

El Ministerio Público considera que no hay indicios delictivos y que los hechos recogidos en la querella no son susceptibles de calificarse como blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico ni de "ningún otro" delito.

En la misma línea, ha reprochado al PP que siga hablando "del régimen de Maduro" después de todo lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos días tras su captura por parte de Estados Unidos y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

"Aquí se archivan las causas contra nosotros y nadie pide perdón", ha recriminado Montero, que a renglón seguido se ha quejado de que el PP la ha venido acusando de trabajar para establecer "un cupo catalán" en el nuevo modelo de financiación autonómica y ahora, "que es obvio que Cataluña sigue dentro del régimen común", nadie se ha disculpado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La producción industrial de la eurozona subió un 0,7% en noviembre y fue un 2,5% superior en términos anuales

Nuevos datos de Eurostat muestran mejoras en la actividad manufacturera europea, con repuntes destacados en países bálticos y República Checa, aunque Luxemburgo y Dinamarca experimentaron caídas importantes junto a cambios significativos en España, Irlanda y Bulgaria

La producción industrial de la

MacDonald y Jarillo-Herrero, Premio Fronteras del Conocimiento por su descubrimiento para controlar nuevos materiales

El jurado reconoció el desarrollo revolucionario de la twistrónica, un área que permitirá fabricar materiales capaces de exhibir superconductividad y magnetismo solo con girar capas de grafeno, lo que augura innovaciones en la computación cuántica y la inteligencia artificial

MacDonald y Jarillo-Herrero, Premio Fronteras

Las paramilitares RSF anuncian la toma de una zona estratégica en Darfur tras días de combates con el Ejército

Las Fuerzas de Apoyo Rápido divulgaron el control de Jirjira, zona clave que conecta regiones de Darfur, tras violentos choques con militares que han provocado centenares de muertos y incrementan la emergencia humanitaria en Sudán

Las paramilitares RSF anuncian la

AMP2. Roma (Ford) recorta a Al-Attiyah (Dacia) y recupera la segunda plaza en coches en el Rally Dakar

El catalán logró reducir la brecha frente al líder catarí en la undécima etapa del Rally Dakar, quedando con opciones de pelear por la victoria final en una edición marcada por cambios constantes en la clasificación

AMP2. Roma (Ford) recorta a

Goldman Sachs ganó el año pasado 14.045 millones de euros, un 20,5% más, y mejorará el dividendo

Goldman Sachs ganó el año