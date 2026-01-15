El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento dona cuatro vehículos a Bomberos Unidos sin Fronteras

Tras la renovación de la flota del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva, se prevé que dos de los vehículos donados partan hacia Guatemala durante el primer trimestre del año, mientras que otro llegará a la República Dominicana y el cuarto a Perú, sujetos a las condiciones del tráfico marítimo internacional. Según detalló la agencia de noticias Europa Press, estos vehículos irán acompañados de formación específica para asegurar su aprovechamiento y sostenibilidad en el tiempo, un proceso coordinado por Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF) con la colaboración de la Diputación de Huelva y el propio Consorcio.

El medio Europa Press consignó que el Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva donó cuatro de sus vehículos a BUSF, una organización dedicada a la atención de emergencias y catástrofes a nivel internacional, con presencia en diversos países latinoamericanos. José María Pérez, presidente del Consorcio, destacó la relevancia de la iniciativa porque permite dar una segunda vida a recursos aún útiles y fortalecer la cooperación con una ONG que opera de forma altruista en contextos vulnerables.

Entre los vehículos entregados se encuentran dos unidades de menor tamaño, con depósitos de 500 litros y bomba de extinción, adecuados para tareas en áreas de difícil acceso. Las otras dos unidades están equipadas con bombas rurales pesadas, capaces de almacenar hasta 3.000 litros de agua y de operar tanto en espacios abiertos como cerrados. Esta combinación de características facilitará la respuesta a emergencias en distintos entornos y permitirá capacitar a equipos locales.

La Diputación de Huelva, a través de una nota de prensa recogida por Europa Press, subrayó que la donación responde al compromiso de la administración con la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Los vehículos, al haber quedado fuera de servicio tras la llegada de nuevas unidades, se convierten en herramientas valiosas para las comunidades de destino, donde podrán prolongar su vida útil y contribuir a la respuesta ante emergencias.

Antonio Nogales, presidente de BUSF, expresó satisfacción por la entrega y explicó que los proyectos de la organización en Latinoamérica se desarrollan en coordinación con el área de Cooperación Internacional, lo que permite mitigar los efectos de desastres en numerosos países. Europa Press citó a Nogales, quien señaló que “estos vehículos tienen un valor incalculable en estos países”, pues permiten continuar con la formación y la dotación de medios materiales en regiones que carecen de recursos similares.

En la fase posterior a la donación, BUSF asumirá la responsabilidad de trasladar los vehículos a sus respectivos destinos. El presidente de la organización puntualizó que la entrega incluye capacitación a los bomberos locales sobre uso y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la durabilidad de los equipos. Nogales señaló que la experiencia previa muestra que estas unidades pueden superar ampliamente su periodo de uso inicial, duplicando en algunos casos la vida útil que tuvieron en España.

La organización receptora dispone de una red iberoamericana de intervención en emergencias, lo que asegura la presencia técnica necesaria para preservar el funcionamiento de los vehículos. Además, el Consorcio y BUSF han firmado un acuerdo que contempla el seguimiento del uso y la gestión de las unidades, garantizando la transparencia y el correcto destino de la donación en las comunidades beneficiarias, tal como puntualizó Europa Press.

BUSF, organización fundada por bomberos y especialistas en intervención ante emergencias, cuenta con una larga trayectoria en la atención de desastres y la capacitación de personal en zonas de alto riesgo. Su actividad se extiende a proyectos de prevención, respuesta inmediata y recuperación tras catástrofes, así como a iniciativas de cooperación y desarrollo en formación técnica, según reportó Europa Press.

La Diputación de Huelva mantiene un vínculo de más de diez años con BUSF, con una política de respaldo a la cooperación internacional y el fortalecimiento de capacidades en contextos vulnerables. Europa Press remarcó la importancia de este apoyo institucional, al que se suman otras organizaciones del territorio onubense, consolidando una red de colaboración para la transferencia de conocimientos y recursos en situaciones de emergencia.

El acuerdo entre el Consorcio y BUSF facilita que materiales en desuso, pero operativos, se trasladen a entornos donde las necesidades en materia de seguridad y atención a emergencias son elevadas. A través de estas acciones, según destacó Europa Press, se busca no sólo actuar ante desastres puntuales, sino crear capacidades en las comunidades receptoras para enfrentar futuras eventualidades de manera autónoma.

Finalmente, tanto el presidente del Consorcio, José María Pérez, como el de BUSF, Antonio Nogales, reiteraron su reconocimiento al área de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva por su papel al mantener y potenciar líneas de acción junto a múltiples organizaciones, permitiendo que recursos y formación lleguen a poblaciones en situación de vulnerabilidad en América Latina, según publicó Europa Press.