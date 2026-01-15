Agencias

El balance oficial del Gobierno de Hong Kong sitúa en 168 los muertos en el incendio del rascacielos de Tai Po

Las autoridades de Hong Kong han situado este jueves en 168 la cifra oficial de fallecidos, la mayoría mujeres, por el trágico incendio que tuvo lugar a finales de noviembre de 2025 y que afectó a un complejo de rascacielos del barrio de Tai Po.

Así lo ha confirmado durante una rueda de prensa el secretario de Seguridad de la región, Chris Tang Ping, tras finalizar el proceso de identificación de todas las víctimas mortales, entre las que se encuentran 110 mujeres y 58 hombres de edades comprendidas entre los seis meses y los 98 años, según informaciones del diario 'The Standard'.

La cifra incluye ahora a siete personas que no habían sido contabilizadas previamente y convierte este incendio en el más mortífero del mundo registrado en un rascacielos residencial desde los años 80.

Tang ha indicado que, de momento, los nombres de los fallecidos no serán publicados "por respeto a los familiares, que se encuentran atravesando un momento muy difícil". En este sentido, ha aclarado que todas las familias han sido notificadas a su debido tiempo.

Entre las víctimas se encuentra un bombero, dos interioristas y cinco trabajadores de la construcción, además de una decena de trabajadores domésticos.

El incendio se ha convertido en el más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas. Este incidente representa una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, que han comenzado a actuar para sofocar cualquier foco de protesta.

