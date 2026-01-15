EEUU sanciona a funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas

La Administración de Donald Trump ha anunciado este jueves un paquete de sanciones contra varios funcionarios iraníes a los que responsabiliza de la represión en las protestas que comenzaron a finales de diciembre de 2025 y que, según organizaciones civiles, dejan más de 3.400 muertos.

Entre los sancionados se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, puesto que Washington considera que "fue uno de los primeros líderes iraníes en instar a la violencia en respuesta a las legítimas demandas" de la población del país centroasiático.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado también a varios comandantes de las fuerzas de seguridad de Irán de la provincia de Lorestán, por "cometer múltiples atrocidades contra civiles iraníes"; y de la provincia de Fars, por "matar a innumerables manifestantes pacíficos", según reza un comunicado.

"Estados Unidos respalda firmemente al pueblo iraní en su llamamiento a la libertad y la justicia. Por orden del presidente, estamos sancionando a líderes iraníes clave involucrados en la brutal represión contra el pueblo iraní. Utilizaremos todos los medios al alcance para perseguir a quienes están detrás de la opresión tiránica de los Derechos Humanos por parte del régimen", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En este sentido, su cartera ministerial ha criticado que las fuerzas de seguridad "han disparado contra varios civiles", llegando a retener al menos un cadáver para "obligar a la familia a identificarlo falsamente como un mártir del Gobierno". "Las familias de los fallecidos se han visto obligadas a dar falso testimonio en la televisión nacional para respaldar las versiones del régimen", ha asegurado.

RED DE LAVADO DE DINERO

Además, la OFAC ha comunicado que durante la jornada también ha designado a 18 personas y entidades que "desempeñan un papel crucial en el blanqueo de las ganancias de ventas de petróleo y petroquímicos iraníes a mercados extranjeros", como parte de "las redes clandestinas de 'banca paralela' de las instituciones financieras iraníes sancionadas".

"La red de 'banca paralela' de Irán es el principal medio a través del cual Irán facilita decenas de miles de millones de dólares en comercio anual a través del sistema financiero internacional formal", ha argumentado la Administración estadounidense.

Así, ha explicado que Bank Melli ha creado "una extensa red de compañías fachada para enviar y recibir fondos fuera" del país, por lo que ha sancionado a varios bancos, incluido uno con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU). También ha añadido a la lista a altos cargos de estas empresas.

A su vez, el Tesoro ha apuntado a una red de blanqueo de capitales, en el marco de la exportación de petróleo iraní, a través de "numerosas empresas fachada": la mayoría de esas con sede en EAU y una de ellas con sede en Reino Unido (Nanshan Ltd).