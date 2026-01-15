Cuerpo traslada a inversores extranjeros un mensaje de optimismo y aboga por más acuerdos como el de Mercosur

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado a inversores extranjeros un mensaje de "optimismo" sobre el dinamismo y atractivo de España y ha abogado por que, a nivel europeo, se desplieguen más proyectos como el acuerdo comercial con Mercosur.

"No se trata solo de comercio, se trata de seguridad económica, una dimensión que no estaba presente cuando iniciamos esas conversaciones, pero que ahora está más presente que nunca", ha señalado el titular de Economía durante su intervención en la XVI edición del Foro Spain Investors Day (SID).

En el contexto actual, "tan complejo y difícil" en el que se está poniendo en entredicho los valores europeos y su integración, Cuerpo ha lanzado un mensaje de "optimismo" y ha abogado por demostrar lo que supone ser europeos. "Tenemos las herramientas para hacerlo", ha remarcado.

Frente a decenas de inversores, Cuerpo ha lanzado un mensaje de optimismo también en cuanto a la apuesta sobre la economía española: "España es el lugar donde hay que estar", ha señalado el ministro, tras poner en valor el modelo de crecimiento diversificado y equilibrado actual, que permite superar a los principales socios.

"Mientras muchos de nuestros principales socios están experimentando una desaceleración, especialmente en la zona euro, España destaca", ha enfatizado el responsable económico del Ejecutivo.

Así, a diferencia de crisis anteriores, esta vez la recuperación se ha caracterizado por el dinamismo, la estabilidad y una capacidad excepcional para adaptarse a las crisis externas. Todo ello, además, atendiendo a la responsabilidad fiscal, que ha permitido rebajar el porcentaje de deuda sobre el PIB 22 puntos porcentuales desde el pico alcanzado en la pandemia, hasta situarse en el entorno del 101%.

RETOS: VIVIENDA Y PRODUCTIVIDAD

No obstante, el titular de Economía ha reconocido que existen dos retos principales para la economía española. El primero es el de la vivienda, al que se enfrenta la mayoría de las economías avanzadas, especialmente dentro de la UE. "Aquí solo quiero destacar que el compromiso del Gobierno es muy claro: estamos trabajando duro para garantizar un acceso equitativo y asequible a la vivienda", ha subrayado.

El otro reto principal al que España se enfrenta de cara al futuro, es el de la productividad. Según Cuerpo, una gran parte de nuestra hoja de ruta del Gobierno incluye abordar la productividad, alimentando un círculo virtuoso de empresas más grandes, que crecen, que son capaces de invertir más y son más competitivas.