Araqchi emplaza a EEUU a buscar una salida diplomática en Irán

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en una entrevista difundida por Fox News, negó que las autoridades de su país hayan ejecutado o tengan previsto ejecutar a manifestantes detenidos durante las recientes protestas, rechazó los informes de organizaciones internacionales sobre el número de víctimas y detenciones, y apeló directamente al Gobierno de Estados Unidos para que opte por la diplomacia ante el repunte de tensión y amenazas mutuas. Según reportó el medio estadounidense, el canciller insistió en la disposición de Irán a dialogar en el contexto de la crisis alimentada por semanas de disturbios, persecuciones y el riesgo latente de una intervención militar estadounidense en territorio iraní.

Tal como consignó Fox News, el titular de la diplomacia iraní demandó públicamente a la Casa Blanca que descarte la vía militar y se incline por negociaciones, advirtiendo que repetir errores cometidos por Washington “en junio” conduciría a un desenlace similar o peor. Araqchi aludió al conflicto de doce días generado tras la operación militar israelí dentro del territorio iraní, a la que Estados Unidos se sumó, como un precedente negativo, señalando que la ofensiva destruyó infraestructuras, pero no debilitó la determinación ni las capacidades estratégicas de Irán. Sostuvo que “la tecnología no se puede bombardear, y la determinación tampoco se puede bombardear”, en un mensaje que dirigió específicamente a la Administración de Donald Trump.

De acuerdo con la información de Fox News, Araqchi afirmó que Irán mantiene el control de la situación interna tras las protestas que desde finales de diciembre de 2025 se extendieron por el país, aclarando que durante los primeros diez días las movilizaciones fueron “pacíficas y legales”, pero que posteriormente “elementos terroristas, liderados desde el exterior”, se infiltraron para desencadenar violencia. El canciller responsabilizó a estos grupos foráneos de atacar a fuerzas policiales y de seguridad, e insistió en que las fuerzas del Estado solo enfrentaron a “terroristas” durante tres días, no a los civiles que protestaban. Según Araqchi, durante los cuatro días previos a sus declaraciones, la situación se mantenía “en calma” y sostuvo que el gobierno no busca un nivel de tensión elevado.

Fox News detalló que Araqchi minimizó la cifra de víctimas mortales por las protestas, contradiciendo los datos difundidos por oenegés internacionales como Iran Human Rights (IHRNGO), asentada en Noruega. Esta organización, citada por el medio estadounidense, había reportado al menos 3.428 muertos, mientras el ministro iraní aseguró que las muertes solo se cuentan en “centenas”, sin pruebas de una cantidad superior, y atribuyó los reportes de mayores cifras a una “campaña de desinformación”. El canciller subrayó que no existen planes de aplicar la pena de muerte a los detenidos y calificó los temores en ese sentido como infundados, aludiendo directamente a las advertencias emitidas desde la Presidencia de Estados Unidos.

En cuanto a la respuesta del Gobierno ante las protestas, Fox News recogió que el Ministerio de Inteligencia de Irán comunicó la detención de unas 300 personas vinculadas a los disturbios, incluyendo a varios considerados organizadores en Teherán. Entre estos detenidos se encuentra un individuo acusado de provocar incendios en dos mezquitas y de asesinar a dos miembros de la fuerza paramilitar Basij. Por su parte, la organización Human Rights Activists (HRA), con base en Estados Unidos, estimó a comienzos de la misma semana que la cifra total de arrestados supera los 16.700, una cantidad frontalmente desmentida por Araqchi.

Durante la entrevista transmitida por Fox News, el ministro enfatizó la voluntad iraní de optar por la diplomacia y reiteró que la experiencia de los últimos veinte años demuestra, en su visión, que Estados Unidos fue quien “escapó de la diplomacia” y prefirió “la guerra” en las distintas coyunturas, incluyendo los años 2015 y 2025. Araqchi subrayó que, aun en ausencia de experiencias positivas con Washington, la vía diplomática representa, desde la perspectiva iraní, la mejor opción. Alertó que un incremento de la confrontación podría acarrear consecuencias perjudiciales para todas las partes, expresando su esperanza de que predomine la sensatez en los próximos pasos del Gobierno estadounidense.