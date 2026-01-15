Ana Mena deslumbra con un look 'colegial' con la tendencia más amada (y odiada) de la temporada: tacones con calcetines

Un minivestido-abrigo de piel color caramelo, cerrado al frente con tres botones dorados y acompañado por una camisa azul cielo de maxi solapas, llevó a Ana Mena al centro de la atención durante la presentación de la película ‘Ídolos’, destaca el medio ¡HOLA!. La artista malagueña eligió como accesorios unos stilettos altos de ante marrón junto con calcetines de punto grises a media espinilla, una elección considerada por muchos como una de las tendencias más divisivas en la moda actual. Esta decisión en su vestimenta se convirtió en el punto más comentado de su primera aparición oficial ante las cámaras al lado de Óscar Casas, su pareja y coprotagonista en el film.

Según reportó ¡HOLA!, la presentación de la película ‘Ídolos’ marcó un momento relevante no solo en la carrera de ambos artistas, sino también en su relación personal, que inició durante el rodaje y floreció en el verano de 2024. Ana Mena y Óscar Casas se mostraron cercanos y sonrientes, reflejando la complicidad que, según el medio, caracteriza a la pareja después de un año y medio de romance mantenido fuera del foco público. La expectación generada por su dinámica y las muestras de cariño entre ambos se vio superada por el impacto visual del atuendo que eligió la cantante.

El look escogido por Ana Mena presentó una clara inspiración escolar, integrando la controvertida combinación de calcetines y tacones que ha generado debate tanto en pasarelas como en el llamado streetstyle. Firmas reconocidas a nivel internacional y escenarios de la moda en ciudades como París, Milán y Nueva York han acogido esta tendencia, que divide opiniones entre quienes la consideran innovadora y quienes no aprueban su audacia. De acuerdo con ¡HOLA!, la selección de stilettos marrones y calcetines grises aportó un contraste que reforzó la personalidad estética de la cantante.

La artista, en vez de complementar su minivestido-abrigo con pantalones o falda, optó por dar protagonismo absoluto a sus piernas cubiertas solo con los medidos calcetines y el calzado de tacón. Este detalle, resaltó el medio, elevó la apuesta estilística del conjunto, confirmando la disposición de Ana Mena para adoptar y reinterpretar las corrientes actuales de la moda, incluso aquellas que generan opiniones polarizadas. La camisa azul, distinguida por sus maxi solapas, introdujo un toque clásico y equilibró la apariencia marcadamente contemporánea del atuendo.

La atención mediática ante este outfit se produjo en un contexto de especial interés por la figura de Ana Mena. ‘Ídolos’ simboliza para ella no solo un proyecto cinematográfico, sino el inicio de una relación sentimental que ha atraído la curiosidad del público y la prensa. Óscar Casas, coprotagonista y ahora pareja de la artista, acompañó a Mena durante la presentación, en una imagen que reforzó la conexión entre ambos tanto en el plano artístico como personal.

El medio ¡HOLA! subrayó que el posado conjunto de los actores representó una ruptura con la discreción que había marcado su relación hasta la fecha. Durante más de un año y medio, ambos mantuvieron su vínculo fuera del alcance de los medios. Sin embargo, la cita ante las cámaras con motivo del lanzamiento de la película sirvió para hacer visible su relación y, al mismo tiempo, marcar tendencia en el ámbito de la moda. La combinación de accesorios y prendas seleccionados por Ana Mena consiguió desplazar los focos del evento hacia el terreno estilístico, generando conversación tanto entre el público especializado como entre los seguidores de la cultura urbana.

El debate sobre la moda surgido a raíz de la elección de Ana Mena durante la presentación evidencia, según publicó ¡HOLA!, el impacto que los artistas pueden tener fuera del ámbito estrictamente profesional, en áreas como el estilismo y las tendencias sociales. El contraste entre los tradicionales tacones altos y los calcetines de punto, así como la ausencia de prendas inferiores que acentuó el corte del minivestido, se convirtieron en el argumento principal de conversación durante y después del evento, desplazando incluso a la promoción de la película.

En síntesis, la aparición pública de Ana Mena junto a Óscar Casas en la presentación de ‘Ídolos’ se distinguió tanto por el interés en su relación personal como por el impacto generado por el estilismo de la cantante. Su apuesta por los stilettos marrones y calcetines grises, combinados con el minivestido-abrigo y la camisa azul cielo, reiteró la influencia de la moda en las apariciones públicas de figuras del ámbito cultural, tal como recogió el medio ¡HOLA!.